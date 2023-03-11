الطاقة الذرية تطلق ورشة عمل بعنوان «الأمن المائي وتطبيقات التقنيات النووية»

تنظم هيئة الطاقة الذرية، ورشة عمل بعنوان «الأمن المائي وتطبيقات التقنيات النووية في مجال علوم المياه»، غدا، بالتعاون مع الهيئة العربية للطاقة الذرية، إلى جانب مؤتمر حول أحدث أبحاث قسم كيمياء البوليمرات بالمركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع.

افتتاح ورشة العمل

وأشارت الهيئة في بيان إلى أن الورشة يشارك فيها الدكتور عمرو الحاج رئيس الهيئة، والدكتور هداية أحمد كامل نائب رئيس الهيئة للتدريب والتعاون الدولي، والدكتورة نادية لطفي هلال رئيس مركز بحوث الأمان النووي والإشعاعي، والدكتور يحيى شخاترة ممثل الهيئة العربية للطاقة الذرية والمنسق العلمي للورشة، والدكتورة وفاء مصطفى أستاذ الهيدرولوجي والمنسق الوطني للورشة.

مناقشة موضوع الأمن المائي

وقالت الهيئة إن ورشة العمل الأولى تهدف إلى إلقاء الضوء على موضوع الأمن المائي الذي يعد من أهم الموضوعات التي تهم الدول العربية، وطبقاً لأحدث تقارير الأمم المتحدة فإن الدول العربية من بين أكثر الدول معاناةً لشحّ المياه في العالم، إذ يعيش ما يقرب من 362 مليون شخص في المنطقة في ظل شحّ مائي.

التعرف على الإدارة المتكاملة للموارد المائية

وتهدف الورشة إلى مناقشة مبادئ الهيدروجيولوجيا والنمذجة الجيوكيميائية لأنظمة المياه الجوفية والتعرف على الإدارة المتكاملة للموارد المائية في الوطن العربي وذلك عن طريق مجموعة من المحاضرات النظرية والتدريب العملي بالمعمل المركزي لهيدرولوجيا النظائر البيئية بمركز بحوث الأمان النووي والإشعاعي، وتستمر الورشة على مدار خمسة أيام يحاضر فيها مجموعة من علماء هيئة الطاقة الذرية والمراكز البحثية.

ويحضر هذه الورشة عدد من المشاركين من عدة دول عربية وتشمل الأردن، مصر، السودان، العراق، السعودية، تونس، لبنان، ليبيا، موريتانيا والإمارات العربية المتحدة.

استخدامات كيمياء البوليمرات في المجالات المختلفة

كما تنظم الهيئة، مؤتمر قسم كيمياء البوليمرات والذي يعقد تحت رعاية الدكتورة سحر إسماعيل رئيس المركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع، وبرئاسة الدكتورة غادة عادل رئيس قسم كيمياء البوليمرات، والتي صرحت بأن مؤتمر القسم يناقش على مدار ثلاثة أيام أهم الأبحاث في مجالات واستخدامات كيمياء البوليمرات في المجالات المختلفة، وبينها الطب، والزراعة وتحلية مياه البحار، وتطوير مرشحات محطات التحلية، وإنتاج الهيدروجين، البوليمرات الذكية والصناعة وغيرها.

ويحاضر في المؤتمر علماء من القسم بالإضافة إلى بعض العلماء من مركز المعامل الحارة بالهيئة، الجامعة الألمانية بالقاهرة، جامعة بنها، مركز بحوث الصحراء، ومركز بحوث البترول.

تنوع المدرسة العلمية بالهيئة

صرح الدكتور عمرو الحاج رئيس الهيئة بأن هذه الأنشطة التي تتم بالهيئة سواءً بالتعاون مع الهيئة العربية للطاقة الذرية أو التي تتم بالتعاون مع مراكز البحوث المصرية تؤكد على مدى ريادة وتنوع المدرسة العلمية بالهيئة والتي تغطي الكثير من المجالات والتخصصات العلمية والتي تخدم المجتمع المصري والعربي.

أهم القضايا بالوطن العربي

وأشار الدكتور شريف الجوهري المتحدث الرسمي لهيئة الطاقة الذرية إلى أهمية إقامة ورشة عمل الهيئة العربية للطاقة الذرية والتي تناقش قضية الشح المائي التي تعد أحد أهم القضايا بالوطن العربي، بالإضافة لإقامة المؤتمر العلمي لقسم كيمياء البوليمرات والذي يمثل أحد المدارس العلمية المتميزة بالهيئة وبما يحتويه من مجموعة متميزة من العلماء والباحثين والذين يركزون أبحاثهم على البحوث التطبيقية للبوليمرات التي تدخل في جميع نواحي الحياة في الوقت الحالي ولها استخدامات عديدة في الطب والزراعة والهندسة والصناعة.