أحمد أبو مسلم لـ أحمد موسى: لاعبو الأهلي ارتكبوا جميع الأخطاء الكروية اليوم

أعرب أحمد أبو مسلم، لاعب النادي الأهلي الأسبق، عن حزنه الشديد لخسارة الفريق الأحمر بخماسية أمام فريق صن داونز في دوري أبطال إفريقيا اليوم، مشيرا إلى أن الفريق ارتكب جميع الأخطاء الكروية في مباراة اليوم.

وأضاف أبو مسلم، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن كولر المدير الفني للفريق أدار المباراة بطريقة فنية خاطئة، مبينا أن اللاعبين كانوا خارج التركيز والخدمة.

وأوضح أن لاعبي النادي الأهلي افتقدوا روح الفانلة الحمراء، مشيرا إلى أن هناك لاعبين في النادي الأهلي لا يصلحوا لارتداء الفانلة الحمراء.

حارس مرمى قادر على منافسة محمد الشناوي

وشدد على أن النادي الأهلي يحتاج إلى مهاجم قوي بالإضافة إلى حارس مرمى قادر على منافسة محمد الشناوي، كما حدث خلال فترة مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي، بالتعاقد مع نادر السيد ومن وقتها أصبح عصام الحضري أفضل حارس في إفريقيا.

وأكد أن النادي الأهلي يحتاج إلى التدعيم في جميع خطوطه، مشيرا إلى أنه لأول مرة كان يتمنى أن يطلق الحكم صافرة نهاية المباراة خوفا من زيادة النتيجة.

مستوى عالمي

ولفت إلى أن النادي الأهلي بحاجة إلى لاعبين على مستوى عالمي، مبينا أن محمد الشناوي فقد التركيز خلال المباراة وهو ما ظهر خلال حديثه مع اللاعبين أثناء المباراة.

وواصل أن الجهاز المعاون ليس لديه دور واضح، موضحا أن كولر فقد التركيز أيضا خلال إدارة المباراة خاصة في بداية المباراة والتشكيل الذي بدأ به المباراة والتغييرات التي أجراها.

كما أكد أن النادي الأهلي في خطر، ويحتاج إلى إحلال وتجديد بجميع خطوطه بداية من حارس المرمى.