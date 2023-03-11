حظر تقديم الشيشة لحالات محددة.. اعرفها

بعد السماح بتقديم الشيشة وفق قانون المحال العامة الجديد رقم 154 لسنة 2019، حظر القانون تقديم المقاهي والكافيهات الحاصلة على ترخيص تقديم الشيشة، أن يتم تقديم الشيشة لمن هم أقل من 18 عاما، مع الالتزام من جانب المقهى أو الكافيه، بوضع لافتة تشير إلى هذا التحذير والالتزام بالتطبيق.

وشدد قانون المحال العامة، على ضرورة اتباع الضوابط الخاصة لتقديم الشيشة فى المقاهي، ومنها تحديد أماكن جلوس المدخنين، وفصلها عن أماكن غير المدخنين، مع وضع لافتة تشير إلى الأماكن المخصصة للأطفال بعيدا عن أماكن المدخنين، مع حظر تخزين التبغ مع المواد الغذائية أو أماكن تصنيع أو إعداد الطعام.

منع استخدام التبغ مجهول المصدر

وتابع قانون المحال، أن من ضمن الإجراءات بشأن تشغيل الشيشة فى المقاهي، عدم استخدام أنواع التبغ مجهولة المصدر، مع وضع التبغ في آواني محكمة الإغلاق، وتخزين التبغ على رفوف الألمنيوم، مع العمل على تنظيف وتطهير أجزاء الشيشة بما فى ذلك الملاقط، قبل وبعد كل مستخدم، وغسل وتطهير الشيشة بعمق وتغيير الماء المستخدم فيها بعد كل مستخدم مع توفير مبسم خاص لكل عميل، يتم تركيبه على الفوهة الخارجية للخرطوم، كما لا يسمح للعمال الذين يقدمون الشيشة بإعداد الوجبات الغذائية أو تقديمها.

ممنوع تقديم الشيشة خارج المكان المحدد

وشدد القانون على أصحاب المقاهى والكافيهات، الالتزام بعدم تقديم الشيشة خارج حدود المكان المخصص لها داخل المقهى أو الكافيهات، مع أهمية التخلص السليم والأمن من كل المخلفات الناتجة عن النشاط من خلال متعهدين معتمدين.

يذكر أنه خلال فترة انتشار فيروس كورونا، تم حظر الشيشة فى المقاهى حفاظا على سلامة المواطنين ولمنع انتشار الفيروس، وتواصل المحافظات حاليا من خلال مراكز إصدار التراخيص تلقى طلبات ترخيص المحلات والمقاهى والكافيهات والورش والمطاعم وغيرها من الأنشطة التجارية البالغ عددها 316 نشاط تجاري.