أهالي فرشوط بقنا يتفاعلون مع العرض المسرحي «شفيقة ومتولي»

تفاعل أهالي قرية فرشوط بمحافظة قنا مع مسرحية «شفيقة ومتولي» خلال عرضها ضمن فعاليات اليوم الخامس لمهرجان مسرح الجنوب، برئاسة الناقد المسرحي هيثم الهواري، رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة ورئيس المهرجان بمحافظة قنا، برعاية وزارتي الثقافة، والشباب والرياضة، ومحافظة قنا، والهيئة العامة لقصور الثقافة، ومؤسسة مصر الخير، ومدينة دريمز بقنا، وصندوق التنمية الثقافية، والمجلس الأعلى للآثار، ونقابة المهن العلمية بقنا، وجمعية تنمية البيئة والمجتمع بدندرة.

مسرحية شفيقة ومتولي

وحقق العرض المسرحي شفيقة ومتولي نجاحا كبيرا خلال عرضه الثاني بقرية فرشوط، وردد الجمهور الأغاني وأسماء شخصيات المسرحية، وتفاعلوا مع قصة العرض الذي يروي حكاية شعبية من التراث الصعيدي في سوهاج.

وتدور أحداث العرض المسرحي لفرقة الكرنك المسرحية الحرة، حول «شفيقة» وإحساسها بالذنب لما فعلت من جرم في حق أسرتها وشقيقها، حتى أنها كانت تتمنى أن يأتيها بعد أن ماتت ودفنت ليخلصها مما هي فيه.

أبطال مسرحية شفيقة ومتولي

العرض من بطولة مصطفى عماد الدين، مدير الفرقة، وأحمد عبد الفتاح، ودينا محمد سيد، وأماني محمد أحمد، وريناد أحمد فاروق، ولارين أحمد فاروق، ومحمود صابر، وإخراج عماد عبد العاطي.