مأساة الشاب يوسف.. دفع حياته ثمنا بسبب 100 جنيه إيجار في إمبابة

كانت الأمور تسير بشكل طبيعي داخل أحد الشوارع التابعة لدائرة قسم شرطة إمبابة، حتى فوجئ الجميع بنشوب مشاجرة عنيفة، راح ضحيتها الشاب «يوسف.ط.ع» صاحب الـ26 عاما، على يد جاره بسبب خلافات قديمة على الإيجار القديم، طعنه بعدها بالسكين ولفظ أنفاسه الأخيرة، ونُقلت الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، عقب استخراج إجراءات الدفن.

إخطار بالواقعة

بدأت تفاصيل الواقعة عندما ورد لضباط مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية من غرفة النجدة بمقتل شاب في مشاجرة، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة يوسف.ط.ع، 26 عاما، مصاب بطعنة نافذة بالبطن أودت بحياته في الحال، على يد جاره في مشاجرة بسبب خلافات بينهما على الإيجار القديم، وتم ضبط المتهم.

المتهم يمثل جريمته

وصلت الأجهزة الأمنية وفريق النيابة لمعاينة مسرح الجريمة، وجرى تفريغ الكاميرات التي رصدت لقطات ماحدث لحظة نشوب المشاجرة، وخضع المتهم لمعاينة تصويرية بالصوت والصورة، وعمل على مشهد تمثيلي أمام فريق النيابة لبيان كيفية ارتكابه الجريمة، وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرضه على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات واستدعت شهود العيان لسماع أقوالهم، وقرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة بتجديد حبس المتهم 15 يومًا.

سر غسيل سلالم العقار يوم الجريمة

« الوطن» تواصلت مع والدة المجني عليه « يوسف طه» لكشف ملابسات وأسباب الواقعة المؤلمة التي ذاع صيتها بمنطقة المنيرة الغربية، حيث روت ان المتهم بمعاونة والدته هم من أنهوا حياة نجلي بدم بارد أمام الجميع بالشارع، بسبب خلافات يوم ارتكاب الواقعة كان المتهم يقول بغسيل سلالم العقار، وكان يبذر في المياة بطريقة مسرفة فندما توجه المجني عليه لمعاتبه على المياه وكثرتها، فنشبت بينهم مشادة كلامية قام على إثرها المتهم بتسديد أكثر من طعنة لابني مستخدمًا سلاح أبيض».

وأضافت :«وقت الواقعة كنت أقوم بشراء بعض احتياجات المنزل من الخارج، وأثناء عودتي فوجئت بأنبي مسجاه على الأرض ينزف دمًا وبيقولي ماتخفيش ياأمي انا مش هموت حد يوديني المستشفى بسرعة، المتهم كان قد تشاجرة مع ابني بسبب اعتراض نجلته على وجودنا في العقار بإيجار قديم ونقوم بدفع 100 جينة شهريًا، فهو كان ملحًا على خروجنا من العقار بسبب قيمة تلك الإيجار».