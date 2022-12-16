تفاصيل حادث إمبابة اليوم.. إصابة 5 أفراد من أسرة واحدة

تفاصيل حادث إمبابة اليوم بعد حدوث عطل بمدفأة كهربائية، أسفر عن إصابة 5 أفراد من أسرة واحدة بحالة اختناق، مما أدى إلى إصابة الأهالي بحالة من الرعب والفزع، وتم إنقاذ المصابين وإسعافهم، وتحرر محضر بالواقعة.

وتم تشكيل لجنة فنية لمعاينة مكان الحادث ومعرفة السبب وراء حدوث العطل الذي تسبب بإصابة أسرة كاملة مكونة من الأب والأم و3 من أبنائهما، وإمداد النيابة العامة بالتقرير اللازم.

تفاصيل حادث إمبابة اليوم

تفاصيل حادث إمبابة اليوم تعود حينما، تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد إصابة عدد من الأشخاص ونقلهم إلى المستشفى في إمبابة، وبإجراء التحريات تبين أن 5 أشخاص من أسرة واحدة، أصيبوا نتيجة عطل أصاب مدفأة كهربائية، حيث تعرضوا لاختناق وتم إنقاذهم وإسعافهم.

أسماء المصابين في حادث إمبابة

وتبين تعرض أفراد أسرة كاملة للاختناق بسبب حدوث عطل داخل بمدفأة كهربائية في تفاصيل حادث إمبابة اليوم وهم كل من «أحمد عبد الرشيد عبدالحي» 45 عاما، وزوجته «سعدية عطية محمد» 43 عاما، وأبنائهم «محمود 22 عاما، وإسلام 19 عاما، ويوسف 17 عاما»، ونقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

نصائح التعامل مع المدفأة الكهربائية بعد حادث إمبابة اليوم

وللحماية من مخاطر تشغيل المدفأة الكهربائية، قدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء عبر الصفحة الرسمية له نصائح عند تشغيل الدفاية الكهربائية للحفاظ على سلامة المواطنين كالتالي:

1) لا تضع الدفايات على قطع الأثاث القابلة للاشتعال.

2) تمديد الأسلاك بعيدا عن أماكن الرطوبة والحرارة.

3) تجنب استخدام التوصيلات الكهربائية من مصدر واحد.

4) التأكد من وجود القاطع الأوتوماتيكي لفصل التيار حال وجود ماس كهربائي.

5) التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية.

6) عدم مرور تمديدات الأسلاك تحت الفراش أو السجاد حتى لا تتسبب بحريق.

7) لا تضع الدفاية قرب المياه أو حوض الغسيل.

8) تجنب استعمال الدفاية كأداة للإشعال أو التسخين.

9) يجب فصل الدفاية عند وصول الغرفة لدرجة التدفئة المطلوبة.