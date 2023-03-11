تفاصيل وفاة طالب طب دهسا بعد عودته من حفل تخرج شقيقه.. جريمة الـ17 ثانية

في تمام الساعة الثانية من صباح الخميس الماضي، كان «يوسف طارق» طالب طب، عائدًا إلى منزله برفقة شقيقه بعد حضور حفل تخرج الأخير، والفرحة تسيطر على وجهه، لكنها لم تكتمل، إذ فوجئ بسيارة ميكروباص قادمة بسرعة جنونية، وألقته جثة على الأسفلت بمسافة 500 متر، وجرى نقل جثمانه لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، فيما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم.

كاميرات المراقبة رصد الواقعة

17 ثانية.. كانت مدة فيديو رصدته كاميرات المراقبة التي كشفت هوية المتهم، خلال محاولته هروبه في أحد الشوارع الجانبية والمؤدية لميدان الرماية بدائرة قسم شرطة الهرم، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم.

وقررت نيابة الهرم حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما أمرت النيابة عرضه على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات لبيان تعاطيه المخدرات أو من عدمه.

قائد السيارة ألقاه على الأسفلت بمسافة 500 متر

خال المجني عليه روى تفاصيل الحادث في حديثه لـ«الوطن»، موضحا أن توقيت الحادث كان في الساعات المتأخرة، وأن الضحية وشقيقه عندما نزلا من السيارة اللذان يستقلها عائدين من حفل تخرج الثاني، فوجئوا بسيارة ميكروباص تسير بسرعة جنونية، ودهست «يوسف» ورمته على مسافة 500 متر عبر الأسفلت غارقًا في دمائه، معقبا: «شقيقه كان في حالة انهيار شديدة عن رؤية شقيقه على الأسفلت».

وأضاف:«الركاب الذين كانوا بداخل السيارة حاولوا استيقاف السيارة، عندما شاهدوا الحادث، وعندما نزل الركاب، السائق فر هاربًا ورصدته كاميرات المراقبة أثناء تحركاته، مطالبًا بحق الضحية وتوقيع أقصى العقوبة على المتهم».

العقوبة القانونية يكشفها خبير قانوني

وعن تفاصيل العقوبة القانونية المتوقعة، قال المحامي أحمد الروبي، الخبير القانوني، إن المادة 244 من قانون العقوبات، نصت على أنّ من تسبب في جرح شخص أو إيذائه بأن كان نتيجة إهمال أو رعونة، يعاقب بالحبس سنة وغرامة 200 جنيه أو أي منهما، وترتفع المدة إلى سنتين أو دفع غرامة 300 جنيه إذا تسبّب الحادث في عاهة مستديمة للضحية، أو كان المتهم متعاطيًا لمواد مخدرة عند ارتكابه الخطأ الذي أدى إلى الحادث، وتصل العقوبة إلى 5 سنوات حال ارتفاع عدد المصابين في الواقعة إلى 3 أشخاص أو أكثر.