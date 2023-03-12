7 مدن الأكثر دفئا في مصر اليوم.. والعظمى تسجل 30 درجة

يستمر تأثير موجة حارة على البلاد خلال الأيام القليلة الماضية عقب موجة باردة ضربت البلاد، لتسجل 7 مدن اليوم الأحد الأكثر حرارة في مصر بـ30 درجة مئوية لدرجة الحرارة العظمى لكل منها، فى طقس حار نهارا وشمسا ساطعة.

وتتراوح درجات الحرارة الصغرى بها مابين 11 درجة مئوية حتى 17 درجة مئوية، وكانت معظم المدن بصعيد مصر، وفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية.

المدن الأكثر دفئا اليوم

وتنشر «الوطن» قائمة بالمدن الأكثر دفئا اليوم وفقا لهيئة الأرصاد المصرية:

مدينة أسوان 30 درجة مئوية للعظمى و14 درجة مئوية للصغرى.

مدينة الأقصر 30 درجة مئوية للعظمى و13 درجة مئوية للصغرى.

طقس الغردقة اليوم

مدينة قنا 30 درجة مئوية للعظمى و13 درجة مئوية للصغرى.

مدينة الغردقة 30 درجة مئوية للعظمى و16 درجة مئوية للصغرى.

مدينة شلاتين 30 درجة مئوية للعظمى و15 درجة مئوية للصغرى.

طقس المحافظات اليوم

مدينة الإسماعيلية 30 درجة مئوية للعظمى و14 درجة مئوية للصغرى.

مدينة الوادى الجديد 30 درجة مئوية للعظمى و11 درجة مئوية للصغرى.

طقس اليوم بالمحافظات

بينما تسجل عدة مدن 29 درجة مئوية فى طقس اليوم لدرجة الحرارة العظمى اليوم في طقس حار نهارا منها، القاهرة وكفر الشيخ وشرم الشيخ والمنصورة وبنها وكل محافظات الصعيد سوهاج وبنى سويف والفيوم والمنيا وأسيوط.