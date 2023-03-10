أجواء شتوية تنتظر محافظات الصعيد خلال أسبوع.. 3 ظواهر جوية

تشهد محافظات صعيد مصر حالة من عدم استقرار الأحوال الجوية بالفترة الماضية وانخفاض درجات الحرارة حتى سجلت الصغرى 5 درجات مئوية، ثم أعقبها موجة حارة تجاوزت درجات الحرارة العظمى 30 درجة مئوية لمحافظات الصعيد.

تستمر الموجة الحارة حتى منتصف الأسبوع المقبل لتبدأ موجة باردة تنخفض بها درجات الحرارة لأكثر من 5 درجات مئوية وفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية لتشهد محافظات الصعيد أجواء شتوية خلال الأسبوع المقبل.

طقس الصعيد في أسبوع

تشير خريطة الأرصاد الجوية وفقا لاستطلاع الأقمار الصناعية، لانخفاض درجات الحرارة على شمال الصعيد والبحر الأحمر، ويصل التأثير إلى جنوب الصعيد نسبيا، فضلاً عن سقوط أمطار وهبوب رياح محملة بالأتربة.

وفقا لاستطلاع الأقمار الصناعية يتوقع سقوط أمطار متفاوتة الشدة يوم الاثنين المقبل على شمال الصعيد بنسبة 40% مع نشوب رياح وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة.

خريطة الظواهر الشتوية بالصعيد

ويوم الثلاثاء المقبل يتوقع خبراء الأرصاد الجوية سقوط أمطار متوسطة بنسبة 30 حتى 40 % على البحر الأحمر وشمال الصعيد ونشاط رياح وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة.

ويوم الأربعاء والخميس يتوقع سقوط أمطار خفيفة لمتوسطة على البحر الأحمر ونشاط رياح.