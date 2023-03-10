أسعار النفط تتجه للتراجع وسط مخاوف من قرار «الفيدرالي» برفع الفائدة

انخفضت أسعار النفط للجلسة الرابعة، اليوم، لتتجه لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية لها في خمسة أسابيع بفعل مخاوف من رفع أسعار الفائدة الأمريكية الأمر الذي يلحق الضرر بالطلب على الوقود.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت في التعاملات الصباحية بنحو 41 سنتا أو 0.5% إلى 81.18 دولار للبرميل، كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 56 سنتا أو 0.7% إلى 75.16 دولار للبرميل، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".

توقعات زيادة أسعار الفائدة

وخيمت التوقعات برفع أسعار الفائدة في أكبر اقتصاد في العالم وفي أوروبا على آفاق النمو العالمي، ودفعت كلا الخامين للانخفاض بأكثر من 5% حتى الآن خلال الأسبوع الجاري، وهو أسوأ تراجع لهما منذ أوائل فبراير.

وحذر جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي من رفع أعلى وربما أسرع للفائدة، وقال إن المركزي الأمريكي أخطأ في بادئ الأمر عندما ظن أن التضخم مؤقت.

وتثير تصريحات «باول»، قلق الأسواق من تأثير زيادة أسعار الفائدة على الاقتصادي العالمي، وتسببها في تعزيز مخاوف الركود، التي تعني بالتبعية تراجع الطلب على السلع الأساسية وفي مقدمتها النفط.

وعلى جانب العرض، وردت تقارير عن أن الولايات المتحدة حثت في أحاديث خاصة بعض تجار السلع الأولية على تنحية المخاوف بشأن شحن النفط الروسي، الذي فُرض عليه سقف سعري، في محاولة لدعم الإمدادات، مما يشير إلى احتمال تدفق المزيد من النفط الروسي إلى السوق.

ويراقب المستثمرون عن كثب تراجع الصادرات من روسيا، التي قررت خفض إنتاج النفط 500 ألف برميل يوميا في مارس آذار.