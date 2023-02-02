وفد مشروع «أيادي مصر» لدعم الحرف التراثية يزور محافظة سوهاج

استقبل اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، أمس، وفد وزراة التنمية المحلية لمشروع «أيادي مصر»، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي وشركة أي- أسواق، وعلى رأسهم هدير أشرف، مدير إدارة التعاون الدولي بالوزارة، ومريم سراج الدين، مدير المشروع بالوزارة، وممثلي شركة أسواق مصر، وذلك خلال زيارتهم للمحافظة لإقامة ورشة عمل تدريبية لمنتجي الحرف اليدوية والتراثية، ضمن خطة دعم التكتلات الاقتصادية بسوهاج، في إطار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بحضور اللواء عصام الدين الليثي، سكرتير عام المحافظة.

منصة أيادي مصرية

ورحب محافظ سوهاج بوفد وزارة التنمية المحلية، معربا عن تقديره لما تنفذه منصة «أيادي مصر» في دعم وتسويق المنتجات الحرفية والتراثية، التي يتميز بها أبناء المحافظة، مؤكدا دعم المحافظة الكامل لأصحاب تلك الحرف، وأنشطة المنصة لتدريبهم على الارتقاء بمنتجاتهم، وطرق تسويقها من خلال المنصة، والذي يأتي بالتوازي مع اهتمام القيادة السياسية، ودعم الدولة لأصحاب الحرف التراثية واليدوية، متمنيا تحقيق الاستفادة الكاملة من البرنامج التدريبي لأصحاب تلك الحرف، والحفاظ عليها كإحدى السمات التراثية المميزة لمحافظة سوهاج .

التسجيل على منصة أيادي مصرية

ووجه وفد الوزارة، الشكر للمحافظ على دعمه المستمر، مؤكدين اهتمام المنصة بتمكين أصحاب الحرف اليدوية ونشر الوعي التكنولوجي، في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، وما تقدمه التجارة الإلكترونية من دعم يتمثل في خلق فرص لزيادة الدخل للأسرة المصرية، من خلال خلق روابط تسويقية بين أصحاب الحرف اليدوية والمشروعات الصغيرة، وزيادة الطلب عليها داخل وخارج مصر.

وعقد وفد الوزارة ورشة عمل بقاعة المؤتمرات في ديوان عام المحافظة لأصحاب الحرف والمنتجات التراثية، وتعريفهم بكيفية الدخول على منصة «أيادي مصر» والتسجيل عليها؛ لتسويق المنتجات اليدوية والتراثية كافة داخل مصر وخارجها؛ إذ يجرى تصوير المنتجات بالشكل المناسب وعرضها على المنصة للعملاء، وتناولت الورشة كذلك التعريف بكيفية التغليف الجيد لوصول المنتج إلى العميل في أفضل صورة ممكنة، ما يدعم عملية التسويق المستمر للمنتجات، فضلا عن جودتها وقيمتها الفنية والتراثية التي يتميز بها أبناء المحافظة.