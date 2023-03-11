دار الأوبرا تنظم صالونا ثقافيا لمسيرة عطاء الموسيقار ‏الراحل طارق شرارة

تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الفنان الدكتور خالد ‏داغر، الصالون الثقافي، بعنوان «مسيرة عطاء.. ‏الموسيقار الدكتور طارق شرارة»، إحياء للذكرى الأولى ‏لوفاته، وذلك بتمام السادسة مساء ‏الاثنين 13 مارس الجاري، بالمسرح الصغير بالأوبرا، ‏ويشارك فيه الفنانون الكبار رمزي يسى- نادر ‏عباسي- وليد عوني- وجيه وهبة- عادل عوض.‏

رئيس الأوبرا: طارق شرارة وهب حياته للفن

وقال الدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا ‏المصرية في بيان، إن هذا الاحتفاء يأتي امتنانًا وعرفانًا بقيمة ‏رموزنا الفنية التي أسهمت بإبداعاتها المتفردة، في ‏إثراء الحياة الفنية بروائع الفن الجميل، الذي يُرسخ في ‏وجداننا‏ معاني الرقي والسلام، ويٌعد الموسيقار الراحل ‏الدكتور طارق شرارة، واحدًا من هؤلاء العظماء الذين ‏وهبوا حياتهم للفن والإبداع إيمانًا بأهميته في الارتقاء ‏بذائقة المجتمعات، حيث امتلك قدرات إبداعية متفردة ‏في مجالات متعددة.

وأضاف أن دار الأوبرا لاتدخر جهدًا في سبيل ‏إحياء سيرة وذكرى أبنائها وروادها عبر الأجيال.

وقال الفنان بدر الزقازيقي، مخرج الصالون، إنه يأتي احتفاءً بقيمة فنية، وفنانٍ صاحب بصمة إبداعية في مجالات متعددة.

وأضاف الزقازيقي، أن فعاليات الاحتفاء بذكرى الموسيقار الراحل، لن تقتصر على إقامة الصالون فحسب، بل تتضمن إقامة معرض للفنون التشكيلية، بالبهو الخارجي للمسرح الصغير، يضم أهم أعمال الموسيقار الراحل التشكيلية والتي ضمها آخر معرض له، والذي أقامه قبل رحيله.

وأوضح أنه يجرى توزيع كتاب خطه الموسيقار الراحل بقلمه، يتضمن سردًا لأهم المراحل الحياتية، والسيرة الذاتية لمسيرته ، كما تشمل الفعاليات عرضًا يمزج بين فن الباليه والرقص الحديث، وفيلمًا تسجيليًا عن حياته ومسيرة عطاءه.