التحريات في واقعة دهس طالب طب بالهرم: المتهم قاد السيارة تحت تأثير المخدرات 

كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية في الجيزة، تفاصيل واقعة دهس الشاب «يوسف طارق» صاحب الـ19عامًا طالب بكلية الطب جامعة أكتوبر، أسفل عجلات «ميكروباص» بأحد الشوارع المؤدية لميدان الرماية بدائرة قسم شرطة الهرم، أن الواقعة حدثت في الساعات المتاخرة من الليل، خلال عبور المتوفى الطريق متجها إلى منزله بعد حضور حفل تخرج شقيقه، وفوجئ بقدوم السيارة وقائدها يسير بسرعة جنونية، ما أدى إلى سحله على الأسفلت على بعد مسافة تراوحت 500 متر.

التحريات: المتهم كان يسير تحت تأثير المخدرات

وأوضحت التحريات أن السائق المتهم في العقد الثالث من عمره، حاول الهروب إلى الشوارع الجانبية، إلا أن كاميرات المراقبة كانت له بالمرصاد، ورصدت تحركاته، وبإجراء التحليل تبين أنه كان يقود السيارة تحت تأثير المخدرات.

إحالته إلى المحاكمة العاجلة خلال أيام

وقررت نيابة الهرم حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجددها قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، ومن المتوقع إحالته إلى المحاكمة العاجلة خلال أيام.

العقوبة المتوقعة

وبشأن العقوبة المتوقعة، يقول المحامي هاني علي الخبير القانوني، في حديثه لـ«الوطن» إن المادة 238 نصت في فقرتها الثانية بأن كل من تسبب خطأ في القتل نتيجة إخلال جسيم أو متعاطى مسكرا أو مخدرا أونكلا عن مساعدة المجني عليه فعقوبته الحبس مدة لاتقل عن سنة ولاتزيد عن 5 سنوات، وغرامة لاتقل عن 100 جنيه ولا تتجاوز 500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.