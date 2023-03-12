تفاصيل وصول أول معدة للوحدة الأولى لمحطة الضبعة النووية

أعلنت هيئة المحطات النووية، انطلاق سفينة مزودة بأول معدات كبيرة الحجم للوحدة الأولى لمحطة الطاقة النووية بالضبعة إلى مصر، لافتة في بيان لها، أن السفينة تحمل ثلاثة مكونات لجهاز يتم توفيره للقبض على المادة الأساسية المنصهرة (كوريوم) لمفاعل نووي في حالة طارئة - الماسك الأساسي - وهو أحد العناصر الرئيسية لأنظمة السلامة السلبية لوحدة الطاقة.

مكونات أول معدة للوحدة الأولى لمحطة الضبعة

وأشارت هيئة المحطات النووية في البيان إلى أن الماسك عبارة عن وعاء على شكل مخروط فولاذي ويبلغ قطر الغلاف 6120 مليمتر، ويبلغ ارتفاعه 6110 مليمتر ووزنه 744000 كيلو، وتم إنتاجه في روسيا في مصنع خاص.

جميع وحدات الطاقة النووية الحديثة المزودة بمفاعلات

قالت الهيئة إن الماسك الأساسي جزء من جميع وحدات الطاقة النووية الحديثة المزودة بمفاعلات VVER-1200 من الجيل 3+، إنها معرفة فريدة من نوعها للخبراء النوويين الروس والتي تضمن سلامة البيئة والأشخاص في أي سيناريوهات لعملية محطة الطاقة النووية.

متطلبات التشغيل للرصيف البحري

ومن المخطط أن تصل أول معدة نووية طويلة الأجل «مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الأولى»، لمشروع محطة الضبعة النووية من خلال التنسيق المستمر بين هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وشركة أتوم ستروي إكسبورت المقاول العام المنفذ لمشروع المحطة النووية بالضبعة بعد استيفاء الهيئة لمتطلبات التشغيل للرصيف البحري من مختلف الجهات الوطنية المعنية من مدينة سانت بطرسبرج في روسيا الاتحادية إلى رصيف الضبعة البحري في مصر خلال النصف الثاني من شهر مارس الجاري