كيف تحسب استهلاك فاتورة الكهرباء وفقا لكل شريحة.. إليك الخطوات

يرغب مشتركو قطاع الكهرباء من أصحاب العدادات التقليدية والميكانيكة، في معرفة كيفية حساب استهلاك قيمة فاتورة الكهرباء بشركات التوزيع.

حساب قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء وفقا لشرائح القطاع المنزلي

«الوطن» تستعرض طرق حساب استهلاك الكهرباء لكل فئة حسب وفقًا لشرائح الكهرباء المعمول بها للسنة المالية «2023-2022» بالقطاع المنزلي، وهي كالتالي:

** طريقة تحسب استهلاك 50 كيلووات/ ساعة «للقطاع المنزلي» وفقا للسنة المالية «2023-2022»:

‏50 كيلو × 48 قرشًا= 24 جنيهًا.

‎‏مقابل خدمة عملاء جنيه‎‏ واحد.

** طريقة حساب استهلاك 100 كيلووات/ ساعة «للقطاع المنزلي» وفقا للسنة المالية «2023-2022»

‏‎‏‏ 50 كيلو × 48 قرشًا = 24 جنيهًا

‏‎ 50 كيلو × 58 قرشًا = 29 جنيهًا‏‎.

‎‎مقابل خدمة عملاء = جنيه‏ان.

‏** آلية حساب استهلاك 200 كيلووات/ ساعة «للقطاع المنزلي» وفقا للسنة المالية «2023-2022»:

‏200 × 0.77 = 154 جنيهًا.

مقابل خدمة عملاء = 6 جنيهات‏‏ .

** كيفية حساب استهلاك 300 كيلووات/ ساعة «للقطاع المنزلي» وفقا للسنة المالية «2023-2022»:

‏200 × 0.77 = 154 جنيهًا.

100 × 1.06 = 106 جنيهات.

مقابل خدمة عملاء = 11 جنيهًا. ‎‏‎‏

‏** كيفية حساب استهلاك 500 كيلووات/ ساعة «للقطاع المنزلي» وفقًا للسنة المالية «2023-2022»:

200 × 0.77 = 154 جنيهًا.

‏ ‏150 × 1.06 = 159 جنيهًا.

150 × 1.28 = 192 جنيهًا.

مقابل خدمة عملاء= 15 جنيهًا.

** كيفية حساب استهلاك 700 كيلووات/ ساعة «للقطاع المنزلي» وفقا للسنة المالية «2023-2022»:

‎ ‏700 × 1.28 = 896 جنيهًا

مقابل خدمة عملاء= 25 جنيهًا‏.

** طريقة حساب استهلاك 1000 كيلووات/ ساعة «للقطاع المنزلي» وفقا للسنة المالية «2023-2022»:

‎‏1000 × 1.28 = 1280 جنيهًا.

مقابل خدمة عملاء= 25 جنيهًا ‎.

‎‏** طريقة حساب استهلاك 2000 كيلووات/ ساعة «للقطاع المنزلي» وفقا للسنة المالية «2023-2022»

2000 × 1.45 = 2900 جنيه.

مقابل خدمة عملاء= 40 جنيهًا.