جبل سانت كاترين يسجل 1 تحت الصفر.. والبرودة تعود للمدينة مرة أخرى

تشهد مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء طقسا متقلبا حيث انخفضت درجات الحرارة بعد تحسن استمر 10 أيام تقريبا، وسجل جبل سانت كاترين فجر اليوم الأحد درجة حرارة أقل من الصفر.

قال اللواء طارق عابد رئيس مدينة سانت كاترين لـ«الوطن» إن المدينة شهدت تقلبات جوية بعد أن ارتفعت بها درجات الحرارة وانخفضت مرة أخرى فوق قمم الجبال التي سجلت درجات حرارة منخفضة مثل موسم الشتاء، موضحاً أن حالة الطقس في سانت كاترين بصفة عامة معتدلة وتميل إلى البرودة ليلا.

جبل سانت كاترين

أكد رئيس مدينة سانت كاترين أن جبل سانت كاترين أعلى قمة جبلية في مصر بارتفاع 2680 مترا فوق مستوى سطح البحر سجل درجة حرارة 1 تحت الصفر، بينما سجل جبل موسى 2 درجة مئوية، والمدينة نفسها سجلت 6 درجات وتصل في النهار إلي 10 درجات.

أوضح أن المدينة تشهد إقبالا سياحيا كبيرا قبل حلول شهر رمضان المبارك الذي يمثل أحد المواسم السياحية الهامة في المدينة لأنه شهر التعبد ويفضله أهالي سانت كاترين لأنهم يجتمعون طوال هذا الشهر في الإفطار.

طقس مدينة دهب

وأشار اللواء أحمد جميل رئيس مدينة دهب أن المدينة سجلت أعلى درجة حرارة صباح الأحد وبلغت 20 درجة مئوية وتصل إلى 27 درجة منتصف اليوم، وحركة الرياح شمالية غربية هادئة وتبلغ سرعتها 14 كيلومترا في الساعة.

سجلت مدن شرم الشيخ وطابا ونويبع درجات حرارة واحدة وهي 18 درجة ، مع انخفاض في نسبة الرطوبة وهدوء تام في حركة الرياح، بينما سجلت طور سيناء العاصمة 16 درجة، ومدينة رأس سدر 16 درجة.