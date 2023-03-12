اتحاد الغرف التجارية: إنشاء 450 معرضا لـ«أهلا رمضان»

قال محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إن القيادة السياسية قامت بإنشاء أكثر من 450 معرضا من معارض «أهلا رمضان» على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أنه لم يحدث حتى الآن أي عجز مطلقا في السلع عامة وحتى الاستراتيجية.

الفيومي: أسعار المنتجات في معارض أهلا رمضان أقل بنسبة 30%

وأضاف «الفيومي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «من مصر»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على فضائية «CBC»، أن أسعار المنتجات المعروضة للبيع في معارض أهلا رمضان جائت أقل من السوق بحوالي 30%.

وأوضح أن الاتحاد العام للغرف التجارية مستعد لكثافة الشراء من قبل المواطنين مع اقترب دخول شهر رمضان المبارك، مشددا على أن المواطنين قاموا بالشراء بشكل مبكر عن العام الماضي، وكذا تخزن السلع، «لو قارنا بين السنة دي واللي فاتت فالنسة دي الشراء زاد فيها لضعف العام الماضي».

أسعار اللحوم في معرض أهلا رمضان

وأكد أنه مع بداية صرف مرتبات الشهر الجديد فنتوقع تدفق الكثير من المواطنين لشراء السلع، «ثقافة التخزين ما زالت موجودة، وعندنا اللحوم السودانية وعليها إقبال شديد وسعرها يصل من 170 إلى 180 جنيها في المعارض، والدواجن بعد ما نزلت البرازيلي سعرها وصل لـ 65 جنيه للكيلو».