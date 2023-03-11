تشهد أسعار السلع في سوبر ماركت ومعارض أهلا رمضان 2023 تخفيضات كبيرة، إذ تسعى وزارة التموين لضبط السلع وتوفيرها بأسعار مخفضة لكافة المواطنين عن مثيلاتها في الأسواق، ويأتي ذلك في إطار التخفيف على المواطنين.

أسعار السلع في سوبر ماركت ومعارض أهلاً رمضان 2023

وترصد «الوطن»، أسعار السلع في سوبر ماركت ومعارض أهلاً رمضان 2023، استمراراً للخدمات التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

أسعار السلع في معارض أهلا رمضان 2023

وتكون أسعار السلع في معارض أهلاً رمضان 2023، كما يلي:

- كيلو الأرز بـ15 جنيها.

- الزيت وزن 750 جراما بـ37 جنيها.

- زيت وزن 2 لتر بـ100 جنيه.

- زيت وزن 2.5 لتر بـ130 جنيها.

- صلصة وزن 300 جم بمبلغ 7.25 جنيه.

- حلاوة وزن 250 جم بمبلغ 28 جنيها.

- طحينة وزن 235 جم بمبلغ 26.5 جنيه.

- جبنة وزن(500 جم) بمبلغ 26.5 جنيه.

- جبنة وزن (250 جم) بمبلغ 13.5 جنيه.

- مربى وزن (300 جم) بمبلغ 14 جنيها.

- سكر سعر 14.5 جنيه للكيلو.

- كيلو دقيق بسعر 17 جنيها للكيلو.

- مكرونة وزن 400 كجم بسعر 10 جنيهات.

- عدس أصفر وزن 500 جم بسعر 21 جنيها.

- فول مدمس وزن 500 جم بسعر 12 جنيها.

- فاصوليا وزن 500 جم بسعر 19 جنيها.

- لوبيا وزن 500 جم بمبلغ 19 جنيها.

أسعار السلع في في سوبر ماركت أهلا رمضان 2023

وتكون أسعار السلع في في سوبر ماركت أهلا رمضان 2023، كما يلي:

- كيلو الأرز بـ20 جنيها.

- الزيت وزن 750 جراما بـ44 جنيها.

- زيت وزن 2 لتر بـ105 جنيه.

- زيت وزن 2.5 لتر بـ137 جنيها.

- صلصة وزن 300 جم بمبلغ 14.25 جنيه.

- حلاوة وزن 250 جم بمبلغ 35 جنيها.

- طحينة وزن 235 جم بمبلغ 31.5 جنيه.

- جبنة وزن(500 جم) بمبلغ 33.5 جنيه.

- جبنة وزن (250 جم) بمبلغ 20.5 جنيه.

- مربى وزن (300 جم) بمبلغ 19 جنيها.

- سكر سعر 19.5 جنيه للكيلو.

- كيلو دقيق بسعر 22 جنيها للكيلو.

- مكرونة وزن 400 كجم بسعر 15 جنيهات.

- عدس أصفر وزن 500 جم بسعر 26 جنيها.

- فول مدمس وزن 500 جم بسعر 17 جنيها.

- فاصوليا وزن 500 جم بسعر 24 جنيها.

- لوبيا وزن 500 جم بمبلغ 26 جنيها.