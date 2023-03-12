«الأرصاد» تعلن عن ارتفاع طفيف في درجات الحرارة اليوم

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد ستشهد ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة، فضلا عن وجود نشاط رياح قد يكون مثيرًا للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد وأقصى غرب البلاد يصاحبها أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناه.

وأوضحت الأرصاد، أنه من المتوقع أن يسود اليوم الأحد طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الشمالية الغربية حار على جنوب الصعيد.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى اليوم على محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، نحو 29 درجة مئوية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد

ولفتت الأرصاد إلى درجات الحرارة اليوم الأحد الموافق 12 مارس على عدة مدن ومحافظات، جاءت كالتالي:

- القاهرة 29 - 16

- العاصمة الإدارية 29 - 15

- أكتوبر 29 - 15

- بنها 29 - 15

- دمنهور 28 - 14

- وادي النطرون 28 - 14

- كفر الشيخ 29 - 16

- المنصورة 29 - 16

- الزقازيق 28 - 15

- شبين الكوم 28 - 15

- طنطا 28 - 15

- دمياط 27 - 14

- بورسعيد 27 - 15

- الإسماعيلية 30 - 12

- السويس 28 - 14

- العريش 28 - 14

- رفح 28 - 14

- رأس سدر 26 - 13

- نخل 27 - 04

- كاترين 22 - 06

- الطور 26 - 14

- طابا 26 - 14

- شرم الشيخ 29 - 18

- الإسكندرية 23 - 13

- العلمين الجديدة 23 - 13

- مطروح 21 - 12

- السلوم 24 - 10

- سيوة 26 - 12

- رأس غارب 29 - 15

- الغردقة 30 - 16

- سفاجا 29 - 15

- مرسى علم 29 - 15

- شلاتين 30 - 15

- حلايب 27 - 16

- أبو رماد 29 - 16

- رأس حدربة 29 - 16

- الفيوم 29 - 11

- بني سويف 29 - 11

- المنيا 29 - 11

- أسيوط 29 - 12

- سوهاج 29 - 13

- قنا 30 - 13

- الأقصر 30 - 13

- أسوان 30 - 14

- الوادي الجديد 30 - 11

- أبو سمبل 29 - 14.