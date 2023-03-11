«الأرصاد» لإيمان الحصري: ذروة ارتفاع درجات الحرارة هذا الأسبوع غدا

قال الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إننا لا نزال في فصل الشتاء، ولكن في نهاية الفصل وقبل الربيع مباشرة نشهد فترة تقلبات جوية تتضمن ارتفاعات في درجات الحرارة بشكل كبير عن المعدلات الطبيعية تليها انخفاضات أخرى في درجات الحرارة، مشيرًا إلى أن غدا الأحد يشهد ذروة ارتفاع درجات الحرارة هذا الأسبوع.

نشاط رياح وأمطار

وأضاف القياتي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج «مساء dmc»، المذاع على قناة dmc: «نلاحظ في بعض الأحيان، انخفاضات في درجات الحرارة يصاحبها نشاط رياح وأمطار، وفي أحيان أخرى استقرار تام في الأحوال الجوية وانخفاضات في الحرارة».

استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى الإثنين المقبل

وتابع عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «نشهد استمرارا في ارتفاع درجات الحرارة حتى الإثنين المقبل، إذ بدأ هذا الارتفاع الخميس الماضي، وغدا الأحد سيكون ذروة الارتفاع في درجات الحرارة التي ستصل إلى 20 درجة مئوية على القاهرة، والطقس سيكون ما بين مائل للحرارة إلى حار، لكنه خلال ساعات الليل يكون باردا على أغلب مناطق الجمهورية، والصغرى ستكون 15 درجة».