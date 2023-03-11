«الأرصاد» تحذر من طقس الـ72 ساعة المقبلة.. أمطار رعدية ونشاط رياح

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر صحفتها الرسمية على موقع «فيس بوك»، توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة إذ يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، توقعات طقس الـ72 ساعة القادمة، وفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية، والذي نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك.

توقعات حالة الطقس الأحد 12 مارس 2023

تشهد حالة الطقس الأحد 12 مارس 2023، نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومدن القناة، وتكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا على مناطق من شمال الصعيد، وأقصي غرب البلاد على فترات متقطعة، وأتربة عالقة نهارا على مناطق من والقاهرة الكبري والوجه البحري ومدن القناة.

توقعات حالة الطقس الاثنين 13 مارس 2023

وتشير خرائط الطقس، إلى وجود حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على مناطق من شمال البلاد حتي شمال الصعيد وسيناء ومحافظة البحر الأحمر، يصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة، وسقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا، ونشاط للرياح على بعض المناطق.

وتكون حالة الطقس الاثنين 13 مارس 2023، بها أمطار متوسطة بنسبة حدوث 40 % تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تتمد خفيفة لمناطق من الوجه البحري على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

توقعات حالة الطقس الثلاثاء 14 مارس 2023

تشهد حالة الطقس الثلاثاء 14 مارس 2023، أمطار متوسطة بنسبة حدوث 60 لـ70 %، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 30 إلى 40% على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وسيناء، ومحافظة البحر الأحمر، تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبري وشمال الصعيد على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

توقعات درجات الحرارة الأحد 12 مارس 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 16.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 23 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 17.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 29 والصغرى 12.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 14.

توقعات درجات الحرارة الاثنين 13 مارس 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 15.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 20 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 17.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 29 والصغرى 12.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 15.

توقعات درجات الحرارة الثلاثاء 15 مارس 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 12.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 18 والصغرى 11.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 15.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 22 والصغرى 10.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 13.