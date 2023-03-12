كثافات مرورية أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو وسيولة في الزمالك

وضعت الإدارة العامة للمرور خطة مرورية لإزالة أي كثافات على الطرق والمحاور الرئيسية بالتزامن مع توجه الموظفين إلى أماكن عملهم، لتسيير الحركة أمام قائدي المركبات.

وانتشرت الخدمات لتحرير مخالفات تجاوز السرعة المقررة ومخالفات عدم وضع الملصق الإلكتروني، وضبط قائدي السيارات من متعاطي المواد المخدرة، كما يستعين رجال المرور بالأوناش لإزالة أي أعطال أمام حركة السيارات.

الحركة المرورية

وعن الحركة المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية، فقد تباطأت الحركة لمرورية في بعض الطرق وظهرت سيولة على طرق أخرى، فقد شهد الطريق الدائري في الاتجاه القادم من التجمع الخامس ومرورًا بمنطقة المرج حتى نزلة قليوب وكذلك المتجه إلى منطق الوراق كثافات مرورية.

كما ظهرت كثافات مرورية في ميدان مصطفى محمود في الاتجاه القادم من شارع جامعة الدول، وحتى مطلع كوبري 15 مايو، وعلى محور 26 يوليو، وميدان التحرير، وميدان روكسي، وكوبري أكتوبر ورمسيس، ومناطق وسط البلد، وكذلك وأعلى كوبري 15 مايو المتجه من مناطق وسط البلد إلى شارع جامعة الدول.

كما ظهرت كثافات مرورية أعلى محور صفط اللبن للمتجه من الدائري وصولًا إلى شارع السودان، وكذلك الأمر على كوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني، فيما ظهرت سيولة مرورية في نزلة ميدان المؤسسة وقليوب، وفي منطقة الزمالك.