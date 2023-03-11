وزير الاتصالات: نتعاون مع كل جهات الدولة لتسهيل عمل الشركات الناشئة

انطلقت صباح اليوم السبت، فعاليات أولى أيام النسخة الثانية من قمة تكني القاهرة لريادة الأعمال بالمتحف القومي للحضارة المصرية.

وبدأت الفعاليات بالكلمات الافتتاحية التي ألقاها كل من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور عمرو طلعت، والسفير دومينيك جوه، سفير دولة سنغافورة في مصر، ومحمد الدلال، المدير التنفيذي لقمة تكني، ونخبة من أبرز الشخصيات والمسؤولين والمتخصصين.

وتأتي القمة تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ايتيدا، والشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا DETGD، والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، ومشاريع مصر.

دعم قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة

خلال الكلمة الافتتاحية، أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن دعم قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة يعد أحد محاور استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تحرص على نشر ثقافة ريادة الاعمال ودعم الابتكار الرقمي بكل المحافظات من خلال نشر مراكز إبداع مصر الرقمية.

وأوضح أنه جرى افتتاح 8 مراكز إبداع مصر الرقمية في العام الماضي وجاري العمل حاليا على إنشاء 17 مركزا آخرين؛ منهم 5 مراكز من المقرر افتتاحهم خلال النصف الأول من العام الجاري، والباقي سيتم افتتاحهم خلال النصف الثاني من العام الجاري ثم النصف الأول من عام 2024.

التعاقد مع أكبر شركتين

وأوضح أنه جرى التعاقد مع أكبر شركتين في هذا المجال منها شركة تدير مركز إبداع مصر الرقمية في القاهرة والأخرى بمركز ابداع مصر الرقمية بالجيزة؛ مضيفا أنه جرى تدريب 120 شخصا على إدارة الحاضنات ومراكز ريادة الاعمال لتوطين هذه المهارة والاعتماد على الكفاءات المحلية بها لإدارة المراكز بالمحافظات على نفس النسق العلمي الذي تدربوا عليه من الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال.

التعاون مع كل جهات الدولة

وأضاف الدكتور عمرو طلعت أنه يجرى التعاون مع كل جهات الدولة على تسهيل عمل الشركات الناشئة ومنها التعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك أيضا التعاون مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي لإدراج ريادة الأعمال ومهارات العمل المهني الحر ضمن مقررات الجامعات ثم المدارس لتدريب الشباب منذ بداية الدراسة الجامعية والثانوية على نشاط ريادة الاعمال ومقومات نجاح الشركات الناشئة؛.

كما قام الوزير بجولة تفقدية للعارضين المشاركين في القمة الذي بلغ عددهم 150 عارضًا يتنوعون بين شركات عملاقة وشركات ناشئة مبتكرة. حيث تعقد قمة تكني القاهرة تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا DETGD، والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، ومشاريع مصر.