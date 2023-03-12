إجازة عيد الفطر 2023.. 3 أيام للقطاع الخاص و4 للحكومي

مع اقتراب حلول شهر رمضان الكريم، الذي يفصل بيننا وبينه أيام قليلة، يريد الكثيرون معرفة موعد إجازة عيد الفطر 2023، سواء للقطاعين العام أو الخاص، كي يتمكنوا من معرفة موعد وعدد أيام الإجازة خلال عيد الفطر، ومن ثم وضع الخطط لقضاء العطلة سواء من خلال السفر للمصايف أو التنزه داخل الحدائق والأماكن العامة.

إجازة عيد الفطر 2023

ووفقًا لأجندة مجلس الوزراء، فإنّ إجازة عيد الفطر 2023، تختلف ما بين القطاع الحكومى والخاص في عدد أيام الإجازة، حيث تزيد أيام الإجازة في القطاع الحكومي عن القطاع الخاص.

وتبدأ إجازة عيد الفطر 2023، 21 أبريل المقبل، والذي سيوافق يوم الجمعة، وينتهي يوم 23 أبريل الموافق الأحد.

وبالنسبة لعدد أيام إجازة عيد الفطر 2023، ستكون 3 أيام للعاملين في القطاع الخاص، على أن تكون 4 أيام للعاملين بالقطاع الحكومي والجهاز الإداري للدولة.

الإجازات الرسمية خلال 2023

- إجازة عيد الفطر المبارك: يوم الجمعة 21 أبريل.

- إجازة عيد شم النسيم: يوم الاثنين 17 أبريل.

- إجازة عيد تحرير سيناء: يوم الثلاثاء 25 أبريل.

- إجازة عيد العمال: يوم الاثنين 1 مايو.

- إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو: يوم الجمعة 30 يونيو.

- إجازة عيد الأضحى 2023: يوم الأربعاء 28 يونيو.

- إجازة رأس السنة الهجرية: يوم الأربعاء 19 يوليو.

- إجازة ثورة 23 يوليو: يوم الأحد 23 يوليو.

- إجازة المولد النبوي الشريف: يوم الأربعاء 27 سبتمبر.

- إجازة ذكرى نصر أكتوبر: يوم الجمعة 6 أكتوبر.