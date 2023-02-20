موعد إجازة عيد الفطر 2023.. من 3 إلى 4 أيام في الحكومة والقطاع الخاص

نصت قوانين العمل في مصر، سواء القوانين الخاصة بتنظيم أوضاع وشؤون العاملين بالقطاع الحكومي، ومنها قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، أو قوانين العمل الخاصة بتنظيم أوضاع وشؤون العاملين بالقطاع الخاص، ومنها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، على أحقية حصول العاملين بهذه القطاعات على العديد من الإجازات والعطلات الرسمية بأجر كامل، ومن بينها إجازات الأعياد، وهما عيدا الفطر والأضحى.

موعد إجازة عيد الفطر 2023

وفي السطور التالية رصدا لمواعيد أهم الأحداث والمناسبات التي تستوجب حصول المصريين على إجازات بأجر كامل، ومنها موعد إجإزة عيد الفطر 2023، التي ستكون وفقا لأجندة رئاسة مجلس الوزراء 4 أيام، فيالفترة من 21 حتى 23 أبريل المقبل، حيث ستبدأ من يوم الجمعة 21 أبريل ثم السبت 22 أبريل ثم الأحد 23 أبريل ثم الإثنين 24 أبريل، بالنسبة للعاملين بالقطاع الحكومي والجهاز الإداري للدولة.

موعد إجازة عيد الفطر 2023 للقطاع الخاص

أما إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص لمدة 3 أيام في الفترة من الجمعة 21 حتى الأحد 22 أبريل 2023، ويتوقع أن يصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا باعتبار موعد إجازة عيد الفطر 2023 من الجمعة 21 إلى الإثنين 24 أبريل 2024، للقطاع الحكومي والجهاز الإداري للدولة، بينما يصدر وزير القوى العاملة قرارا بتحديد موعد إجازة عيد الفطر 2023 بداية من الجمعة 21 إلى الأحد 23 أبريل 2023.

ونص قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 على أحقية حصول العاملين بالجهاز الإداري للدولة والعاملين بالقطاع الحكومي والجهات والهيئات الحكومية والمحليات والوزارات ، على إجازات بأجر كامل لمرتباتهم الشهرية ، وكذلك قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الذي نصت مواده على أحقية حصول العاملين بالقطاع الخاص على إجازات الأعياد الدينية بأجر كامل.