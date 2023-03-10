هل يرتفع إنتاج العالم من القمح في 2023؟.. تقرير أمريكي يجيب

توقعت وزارة الزراعة الأمريكية، في أحدث تقرير لها، أن يصل إنتاج القمح العالمي إلى 788.94 مليون طن في 2022-23، بزيادة 5 ملايين طن عن التقديرات السابقة، لكن من المتوقع أن تنخفض المخزونات النهائية بأكثر من 2.1 مليون طن إلى 267.2 مليون طن.

إنتاج برازيلي أكبر

ورفعت وزارة الزراعة الأمريكية توقعاتها لإنتاج القمح الأسترالي إلى 39 مليون طن متري، بزيادة قدرها مليون طن عن السابق، كما زادت تقديراتها لكازاخستان، وزادت توقعاتها للبرازيل بمقدار 500 ألف طن لتصل إلى 10.4 مليون طن، وفي الهند إلى 104 ملايين طن من 103 مليون طن في وقت سابق.

ولم تغير وزارة الزراعة الأمريكية تقديرات الإنتاج لروسيا وأوكرانيا وكندا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لكنها زادت بشكل طفيف توقعات الإنتاج للأرجنتين إلى 12.9 مليون طن، مقابل 12.5 مليون طن في وقت سابق، على الرغم من استمرار مشاكل الطقس.

ارتفاع الصادرات الأسترالية

بالنسبة للصادرات، زادت وزارة الزراعة الأمريكية التقديرات الإجمالية بمقدار مليون طن من التقدير السابق إلى 213.93 مليون طن متري، وأضاف التقرير أن الصادرات الأسترالية من المتوقع أن تزيد 28.5 مليون طن، بزيادة 500 ألف طن عن فبراير، وبالنسبة للبرازيل، قدرت صادرات القمح عند 4.4 مليون طن، ارتفاعا من 3.9 مليون طن في وقت سابق.

وخفضت وزارة الزراعة الأمريكية توقعاتها لصادرات الأرجنتين من القمح 2022-23 إلى 6.5 مليون طن من 7.5 مليون طن، كما خفضت تقديراتها لصادرات القمح الهندية إلى 5.5 مليون طن متري، بانخفاض 400 ألف طن عن الشهر الماضي.