«الزراعة» تصدر توصيات لزيادة إنتاجية القمح والبطاطس والبنجر

كشف تقرير لمركز معلومات التغيرات المناخية والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن سيادة الأجواء الشتوية الربيعية المعتدلة شمال البلاد على أن تكون مائلة للدفء في الوسط والحرارة إلى حارة جنوباً، مع بعض هبات الرياح المتقطعة، وكشف «المركز» عن أهم التحذيرات والاحتياطات والتوصيات خلال هذه الفترة.

توصيات زراعية هامة لمحصول القمح

أكّد المركز أهمية إضافة من 10 إلى 15 كيلو سلفات بوتاسيوم مع الري والفحص الدقيق للصدأ الأصفر والرش الفوري بالمبيدات الموصي بها ومكافحة الظهور المبكر لحشرات المن والرش الفوري (اسيتامبريد + لمبادا 5%)، أما الفول البلدي والبسلة فمن الضروري إضافة مركبات البوتاسيوم رشاً أو مع الري لسرعة امتلاء الحبوب ومكافحة المن والرش الفوري بمركب اسيتامبريد مضاف مها لمبادا 5%، اما البنجر فمن الضروري عدم إضافة أي ازوت بعد 95 يومًا في العروات المتأخرة وعدم زيادة كمية الري أو صرف في البوتاسيوم للبنجر اكبر من 140 يومًا والرش بورون 14% مرتين.

توصيات للبطاطس الصيفية

أكّد المركز ضرورة استخدام اليوريا والدفعة الأولي من التسميد لأن استخدام اليوريا بكثرة يتسبب في زيادة تشقق الدرنات في الأصناف الحساسة أو زيادة الإصابة بالمن، أما البصل يجب عدم استخدام اليوريا او شكل من أشكال الخمائر خلال هذه الفترة مع عدم زيادة كمية مياه الري وتكثيف إضافة عالي الفسفور مع الرش الوقائي ضد البياض الزغبي واللطعة الأرجوانية، أما الثوم فممنوع استخدام الأحماض الأمينية أو السيتوكينينات خلال هذه الفترة، مع ضرورة مكافحة البياض الزغبي واللطعة الارجوانية وتكثيف إضافة البوتاسيوم فوسفيت.