كيفية دفع فاتورة الغاز «أون لاين».. خطوات بسيطة من البيت

دفع الفواتير الشهرية للخدمات المختلفة، يمثل في بعض الأحيان عبئًا كبيرًا على المواطنين مع التفكير المستمر في كيفية الذهاب إلى مقر تلك الخدمات وسداد فواتيرها، ما يدفعهم لمعرفة طرق دفع الفواتير إلكترونيًا خاصة خلال ساعات رمضان.

ويزداد الإقبال على معرفة طرق الدفع الإلكترونية للاستفادة من الخدمات السريعة التي توفرها الوزارات المختلفة للمواطنين بشكل مستمر، ومنها طرق الاستعلام عن قيمة فاتورة الغاز المنزلي ودفعها بشكل سريع عن طريق الهاتف من خلال المحافظ الإلكترونية أو الدفع الفوري، ودون الحاجة للتكدس في الطوابير.

طرق الاستعلام عن فواتير الغاز

ومن خلال خدمات بوابة «الوطن»، المستمرة المقدمة على مدار الساعة للمواطنين، نرصد خلال التقرير التالي، طرق الاستعلام عن فاتورة الغاز وكيفية دفعها أون لاين.

- فى البداية يجب الدخول على رابط شركة الخدمات التجارية البترولية من خلال الرابط.

- الضغط على خدمة الاستعلام عن فاتورة الغاز.

- اختيار أيقونة إدخال قراءة عداد الغاز.

- الحرص على إدخال جميع البيانات المطلوبة بدقة، على أن تشمل رقم العداد، ورقم الشقة والقطاع، والمنطقة، والمحافظة.

- الضغط على أيقونة «اعرض الفاتورة».

- الحرص على إدخال القراءة الحالية للعداد بدقة.

الفترة المحددة لإدخال قراءة الغاز إلكترونيًا

حرصت شركة الخدمات التجارية البترولية، على الإعلان بشكل واضح عن الفترة المحددة للمشتركين في خدمة الغاز الطبيعي لإدخال القراءة الشهرية الخاصة بالعداد، وهي خلال الفترة من 1 وحتى يوم 20 شهريًا.