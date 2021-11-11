تفاصيل سقوط «مستريح الصابون» بالإسكندرية.. 2 مليون جنيه و6 ضحايا

كشفت الأجهزة الأمنية، تفاصيل سقوط عاطل بالإسكندرية، نجح في النصب على 6 مواطنين في أكثر من 2 مليون جنيه، بحجة توظيفها واستثمارها في تجارة وتصنيع المنظفات والصابون السائل، مقابل فائدة شهرية تقدر بنسبة 16% أرباح على المبالغ التي حصل عليها.

6 ضحايا للمتهم

وتبين من التحريات، أن المتهم عاطل ويدعى «ذكي .ع»، 42 سنة، كان يعمل مندوب مبيعات في شركة منظفات، ثم أقام نشاطا مماثلا بشكل غير شرعي، وبمرور الوقت توسع نشاطه، فعرض على 6 من معارفه بالإسكندرية استثمار أموالهم في تجارة وتصنيع الصابون السائل.

هروب المتهم

ووفقا للتحريات، فقد امتنع المتهم عن دفع الفوائد المستحقة التي تبلغ نسبتها 16% وعندما طالبه ضحاياه برد أصل المبالغ، ماطلهم ثم أغلق هواتفه، ولم يقم بإعادة الأموال إليهم، فبحثوا عنه حتى عثروا عليه، وقاموا بلقائه لكنه رفض رد المبالغ إليهم بحجة خسارته، مؤكدا أنهم يجب أن يتحملوا الخسارة معه.

خديعة الأرباح الشهرية

وذكرت التحريات، أنه تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية، و5 آخرين بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها وإستثمارها لهم فى مجال تجارة المنظفات مقابل أرباح شهرية ، إلا أنه توقف عن السداد وامتنع عن رد أصول المبالغ إليهم بالمخالفة للقانون.

إحالة المتهم للنيابة

وأكدت التحريات، صحة الواقعة، وقيام المتهم، المقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية، بممارسة نشاط إجرامي، من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم استثمارها وتوظيفها لهم على النحو المشار إليه، مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت قدرها ثلاثة ملايين جنيها من الشاكين، وتوقف عن سداد أصول المبالغ المالية وأرباحها التي وعد بتوزيعها واستيلائه على كامل المبالغ المالية المشار إليها دون ردها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتهم للنيابة التي تولت التحقيق.