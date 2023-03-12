«الضرائب» تعلن آخر موعد للتسجيل في الفاتورة الإلكترونية

أكد مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنّه وفقا لتوجيهات وزير المالية بمد فترة تسجيل الكيانات الفردية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلى 30 أبريل 2023، فإنّ مصلحة الضرائب تتيح إمكانية التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية للكيانات الفردية بالمأموريات الضريبية دون الحاجة للختم الإلكتروني حتى 30 أبريل 2023.

وأوضح أنّ «الفاتورة الإلكترونية» لا ترتبط بسداد الضريبة أو الخضوع لأي نوع من أنواع الضرائب، وأنّ الإقرار عن الضريبة وسدادها، يكون من خلال الإقرارات الإلكترونية طبقًا للمواعيد القانونية المقررة لنوع كل ضريبة، مشيرًا إلى أنّه لا يوجد أي رسوم إضافية مقابل التسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية أو إرسال فواتير إلكترونية.

جهود التوعية الضريبية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية للكيانات الفردية

ونوّه رئيس مصلحة الضرائب المصرية باهتمام وزير المالية وتوجيهاته بتكثيف جهود التوعية الضريبية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية للكيانات الفردية، ولجميع ممولي مصلحة الضرائب المصرية حتى يتمكنوا من التسجيل بمنظومة الفاتورة واستيعاب إجراءاتها بكل سهولة ويسر.

وأشار مختار توفيق إلى أنّ مصلحة الضرائب تقدّم الدعم الفني المجاني للانضمام لمنظومة الفاورة الإلكترونية من خلال حملات السيارات المتنقلة التي تقوم بالتواجد يومين أسبوعيًا بمختلف محافظات الجمهورية، ويتم الإعلان عن أماكن تواجد هذه السيارات من خلال الصفحات الرسمية للمصلحة على مواقع التواصل الاجتماعي.

السيارات مزودة بعاملين مدربين على منظومة الفاتورة الإلكترونية

وأكد أنّ هذه السيارات مزودة بعاملين مدربين على منظومة الفاتورة الإلكترونية، ومزودة بعاملين من الدعم الفني بفروع الحاسب الآلي، إضافة إلى مراكز الدعم لمنظومة الفاتورة الإلكترونية؛ لتقديم الدعم الفني اللازم لممولي المصلحة لتيسير انضمامهم للمنظومة بالأماكن الآتية، قاعة الخزانة بلاظوغلي، ومركز كبار الممولين بالحي العاشر بمدينة نصر، أو قطاع الحصر والإقرارات بأغاخان، أو مأمورية الشركات المساهمة، أو مأمورية الاستثمار، أو المقر الإداري لإدارة التعاملات الإلكترونية بصلاح سالم، أومن خلال الزيارات الميدانية.

وأضاف أنّ مصلحة الضرائب أتاحت أيضًا على الموقع الإلكتروني للمصلحة قسم خاص لكل المعلومات المتعلقة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية في دليلك للتعامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية على الرابط التالي https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-invoice-services.