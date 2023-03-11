صعود كبير لأسعار الذهب عالميا مع هبوط حاد بمؤشرات الدولار في 7 أيام

ارتفعت أسعار الذهب على المستوى العالمي بشكل كبير خلال نهاية تعاملات الأسبوع الماضي أمس الجمعة، عقب بيانات التوظيف والأجور في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة، بحسب منصة «تريدينج إيكونوميكس».

وعقب صدور بيانات التوظيف ظلت أسعار الذهب مرتفعة أسعار الذهب بشكل كبير، حيث ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.5% إلى 1859 دولار للأوقية، كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.6% إلى 1863 دولار للأوقية.

انخفاض مؤشر الدولار

وانخفضت مؤشرات الدولار خلال نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، بعدما أظهرت بيانات سوق العمل الأمريكية تباطؤ نمو الأجور ما يشير إلى انحسار في الضغوط التضخمية قد يبقي وتيرة رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة متواضعة، ما أدى لتراجع جاذبية العملة الأمريكية لصالح المعدن الأصفر.

انخفاض الدولار أمام جميع العملات

وتراجع الدولار أمام جميع العملات الرئيسية لكنه استقر أمام الدولار الكندي، حيث انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة عملات، بنسبة 0.618 %.

وجاءت انخفاضات الدولار عقب ارتفاعات مفاجئة سجلها في وقت سابق خاصة عقب ما أبقى بنك اليابان المركزي سياسته النقدية دون تغيير في آخر اجتماع للسياسة النقدية في أبريل الماضي.