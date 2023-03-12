«الرعاية الصحية» تطلق حملة للتوعية بالطرق الصحيحة لغسل الأيدي بالسويس

أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية حملة للتوعوية بالطرق الصحيحة لغسل الأيدي وأهمية الحفاظ على صحة الفم والأسنان واللثة بمحافظة السويس، وتحت شعار «صحتك.. امسك فيها بإيدك وسنانك».

الحفاظ على صحة الفم

وأوضح بيان هيئة الرعاية الصحية، أن الحملة التي تنفدها الهيئة بالتعاون مع شركة يونيليفر (Unilever) العالمية، تهدف إلى تعليم الأطفال غسل الأيدي بالطريقة الصحيحة وفقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، إضافة إلى فحص أسنان والتوعية بأهمية غسيل الأسنان للحفاظ على صحة الفم والأسنان واللثة.

الفعاليات تستمر 21 يوما

وتابع البيان أن فعاليات حملة «صحتك.. امسك فيها بإيدك وسنانك» تستمر لمدة 21 يوما بمحافظة السويس، باعتبارها المحافظة الرابعة التي تنطلق بها الحملة، حيث كانت الحملة قد انطلقت في 3 محافظات من قبل وهي بورسعيد والأقصر والإسماعيلية.

هدايا رمزية للأطفال

وتستهدف الحملة الأطفال في المقام الأول من كافة المراحل العمرية، فخلال فعاليات الحملة التوعوية، تم تثقيف الأطفال بالطرق الصحيحة لغسل الأيدي، وأهمية غسيل الأسنان منذ مرحلة الطفولة، كما تم توزيع عدد من الهدايا الرمزية وكتيبات التلوين لتشجيع الأطفال على أهمية غسل الأيدي وتنظيف الأسنان بالطريقة السليمة، وذلك لحث الأطفال على الاهتمام بالنظافة الشخصية.

ونوه البيان إلى أنه بداخل شاحنة حملة «صحتك .. امسك فيها بإيدك وسنانك» التي تجوب عددا من المدارس والأحياء بمحافظة السويس، يوجد أحواض مجهزة بغرض تدريب الأطفال وتعليمهم الخطوات السليمة لغسل الأيدي بالماء والصابون، علاوة على بعض الفحوصات المبدئية للكشف عن سلامة الفم والأسنان لكافة المترددين على الشاحنة من مختلف الفئات العمرية.

وأكدت الهيئة في بيانها، أن الوقاية من العدوى ومكافحتها بما في ذلك نظافة اليدين، أمرًا بالغ الأهمية في تحقيق التغطية الصحية الشاملة، مشيرًا إلى أهمية رفع وعي النشء بتلك الإجراءات الوقائية، وإطلاعهم على الأنماط الصحية السليمة بشكل عملي، لافتة أن نظافة اليدين والأسنان واتباع الطرق والخطوات السليمة في العناية بهما، علاوة على استخدام الأدوات التكنولوجية لخلق شغف ومتعة لدى الأطفال بأهمية غسل الأيدي، كونها تعتبر من أكثر الإجراءات فعالية، للحد من انتشار مسببات الأمراض والوقاية من العدوى وانتقالها، وخاصة الفيروسية منها بما في ذلك فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وأضافت أن تعزيز مفاهيم الوقاية وتبني السلوك الصحي كأسلوب حياة، أمر بالغ الأهمية في تحقيق التغطية الصحية الشاملة، مشيرة إلى تكثيف الجهود العالمية للمكافحة والوقاية في سبيل تجنب وقوع الأمراض فضلًا عن القضاء على الأمراض، باعتبار ذلك توجها عالميا، بما في ذلك رفع وعي الأفراد بأهمية ذلك، حفاظًا على صحة المواطنين، إضافة إلى تحسين جودة الحياة ومستوى الصحة العامة لكافة المواطنين، لا سيما للأطفال، وذلك بما يتسق مع الحملات التي يتم إطلاقها تحت شعار «100مليون صحة»، وتماشيًا مع اهتمام القيادة السياسية بصحة النشء من أجيال مصر المستقبلية.

تأتي الحملة انطلاقًا من إيمان هيئة الرعاية الصحية بتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وتحقيقًا للمسئولية المجتمعية لهذه الشركات، لدورهم الفعّال في تعزيز أنماط الحياة الصحية السليمة، وهو ما يرمي إلى تكامل الخدمات الصحية التي يتم تقديمها من قبل هيئة الرعاية الصحية فلا تقتصر على العلاج فقط، ولكن تمتد لتشمل برامج الوقاية وتعزيز مفاهيم جودة الحياة الصحية السليمة، وذلك بهدف بناء أجيال أقوياء أصحاء ذو عقول واعية، وهو ما يقلل بدوره تكلفة العلاج على الدولة المصرية.