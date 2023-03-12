توعية طلاب المدارس والمعاهد الأزهرية في سوهاج باليوم العالمي للمياه

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، اليوم الأحد، عددا من الأنشطة التوعوية بالمدارس والمعاهد الأزهرية بقرية الكوامل قبلي بمركز المنشأة، والجاري به تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، وذلك ضمن فعاليات الأسبوع المائي لتوعية الطلاب برسائل التوعية المائية.

فعاليات الأسبوع المائي بسوهاج

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة مياه سوهاج، إن فعاليات الأسبوع المائي تستمر في الفترة من 10 إلى 16 مارس الجاري، وذلك تزامنا مع اليوم العالمي للمياه 22 مارس، حيث يتم تنفيذ عدد من الفعاليات التوعوية بالتعاون مع محافظة سوهاج ومديرية الأوقاف والمنطقة الأزهرية والكنيسة والشباب والرياضة والثقافة والاتحاد العام للكشافة والري والصحة وجهاز شئون البيئة.

توعية الطلاب بالمدارس بترشيد المياه

وأوضحت أسماء سهيل، مدير إدارة التوعية والتثقيف، أنه تحت شعار «كل نقطة بتفرق» تم تنفيذ عددا من الأنشطة التوعوية في طابور الصباح بمدرسة الكوامل قبلي الابتدائية اليوم، وكذلك معهد حماد حسين الابتدائي الأزهري لتوعية الطلاب بأهمية ترشيد استهلاك المياه وكيفية الاستخدام الآمن لشبكات الصرف الصحي وأهمية تركيب القطع الموفرة لترشيد الاستهلاك، على أن تستمر أنشطة التوعية بالمدارس حتى نهاية اليوم الدراسي.