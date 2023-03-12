هيئة الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة اليوم تأثرا بمنخفض الصحراء الشرقية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن ارتفاع درجات الحرارة اليوم على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية ومدن جنوب سيناء ومحافظات شمال الصعيد.

ارتفاع درجات الحرارة اليوم

ووفقا لآخر الخرائط الطقسية، أكدت الأرصاد الجوية، تأثر البلاد اليوم بمنخفض حار قادم على سطح الأرض من الصحراء الشرقية للبلاد، تعمل على ارتفاع درجات الحرارة، مع وجود نشاط رياح شمالية غربية وشرقية أحيانا، على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وشمال وجنوب الوجه البحري ومحافظات السويس وبور سعيد والإسماعيلية، وهي رياح مثيرة أحيانا للرمال والأتربة.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة اليوم الأحد، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية، كما يلي.

- القاهرة 29 - 16

- العاصمة الإدارية 29 - 15

- أكتوبر 29 - 15

- بنها 29 - 15

- دمنهور 28 - 14

- وادي النطرون 28 - 14

- كفر الشيخ 29 - 16

- المنصورة 29 - 16

- الزقازيق 28 - 15

- شبين الكوم 28 - 15

- طنطا 28 - 15

- دمياط 27 - 14

- بورسعيد 27 - 15

- الإسماعيلية 30 - 12

- السويس 28 - 14

- العريش 28 - 14

- رفح 28 - 14

- رأس سدر 26 - 13

- نخل 27 - 04

- كاترين 22 - 06

- الطور 26 - 14

- طابا 26 - 14

- شرم الشيخ 29 - 18

- الإسكندرية 23 - 13

- العلمين الجديدة 23 - 13

- مطروح 21 - 12

- السلوم 24 - 10

- سيوة 26 - 12

- رأس غارب 29 - 15

- الغردقة 30 - 16

- سفاجا 29 - 15

- مرسى علم 29 - 15

- شلاتين 30 - 15

- حلايب 27 - 16

- أبو رماد 29 - 16

- رأس حدربة 29 - 16

- الفيوم 29 - 11

- بني سويف 29 - 11

- المنيا 29 - 11

- أسيوط 29 - 12

- سوهاج 29 - 13

- قنا 30 - 13

- الأقصر 30 - 13

- أسوان 30 - 14

- الوادي الجديد 30 - 11

- أبو سمبل 29 - 14