تجديد حبس مالكة دار نشر بتهمة بيع كتب دون تفويض من أصحابها بالقاهرة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة، حبس مالكة دار نشر بتهمة بيع 54 نسخة كتاب دون فواتير شراء، دون تفويض دون فواتير شراء من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون بالقاهرة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وطلبت من المباحث سرعة التحريات حول نشاطها الإجرامي، لاستكمال التحقيقات.

عقوبة التعدي على حقوق الملكية الفكرية

وقال ياسر سيد، المحامي بالنقض، إنّ المتهم يتنظر عقوبة رادعة حددها قانون العقوبات للحد من سرقة الملكية الفكرية، سواء للأشخاص أو المؤسسات، ووفقًا للمادة رقم 181، من قانون حماية حقوق الملكية، يعاقب بالحبس مدة تبدأ من شهر وغرامة تبدأ من 5 آلاف جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين السابقتين.

حال تكرار الجريمة

وأوضح المحامي، أنَّه حال تكرار الجريمة تقع على المتهم عقوبة «الحبس مدة تبدأ من 3 أشهر، وغرامة تبدأ من 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه»، ومصادرة المحكمة للنسخ محل الجريمة والمعدات والأدوات المستخدمة في ارتكابها.

وأضاف الخبير القانوني، أنَّ المحكمة يجوز أن تقضي بغلق المنشأة المستغلة من قبل المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة مدة تصل لـ6 أشهر، ويكون الغلق واجبًا، فضلًا عن نشر ملخص الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية أو أكثر على نفقة المتهم.