الودائع الأجنبية تواصل النمو في البنوك وتقود «الاحتياطي» للارتفاع

ارتفعت الودائع بالعملات الأجنبية في القطاع المصرفي، كنسبة من إجمالي الودائع لتسجل 17.85% في نوفمبر 2022 بما قيمته 1.161 تريليون جنيه، من 17.59% في أكتوبر و14.61% في سبتمبر، و14.68% في أغسطس، و17.74% في يوليو الماضي، لتعزز بذلك رصيد البنوك العاملة في السوق المحلية من النقد الأجنبي.

أحدث تقرير لـ«المركزي»

أحدث تقارير البنك المركزي المصري الشهرية في يناير 2023، أشار إلى أن معدل النمو في الودائع بالعملات الأجنبية سجل 77.3% في نوفمبر الماضي، من 72.7% في أكتوبر السابق له، وأن ودائع القطاع العائلي بالعملات الأجنبية شكلت نسبة 60.3% من إجمالي هذه الودائع.

يُذكر أنَّ الاحتياطي النقدي الأجنبي يواصل النمو منذ شهر سبتمبر الماضي، حيث سجل منذ سبتمبر حتى نهاية عام 2022 نحو 860 مليون دولار أمريكي زيادة، بحسب بيانات البنك المركزي المصري،

ارتفاع «الاحتياطي» في البنك المركزي

وقبل أيام، أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، لـ34352.3 مليون دولار أمريكي، في نهاية فبراير 2023، من 34.22 مليار دولار في يناير الماضي.

وكان الاحتياطي الأجنبي سجل في نوفمبر 121 مليون دولار زيادة، ليصل 33.532 مليار دولار من 33.411 مليار دولار في شهر أكتوبر السابق له.