أعلى عائد شهري على الودائع في 3 بنوك حكومية.. تصل إلى 7.31%

تتنوع المنتجات البنكية وتختلف وفقًا إلى احتياجات العملاء والهدف منها، فمن بين تلك المنتجات الودائع البنكية، ويحرص عملاء البنوك على متابعة أسعار الفائدة على الودائع البنكية بشكل مستمر، بعد إعلان أسعار جديدة للفائدة على المنتجات المصرفية، شهريا أو عقب كل اجتماع للبنك المركزي المصري.

وتٌعد الودائع البنكية من أبرز أنواع المنتجات البنكية التي يفضلها عملاء البنوك لاستثمار مدخراتهم والحصول على عائد مادي كبير.

وترصد «الوطن» من خلال هذه السطور، أعلى فائدة شهرية على الودائع البنكية في 3 بنوك حكومية، مقدمة من بنك القاهرة، بنك التعمير والإسكان، البنك الأهلي المصري.

وديعة البنك الأهلي بعائد شهري

تحدد أسعار العائد الشهري على الوديعة، وفقًا لمدة الوديعة من سنة إلى 7 سنوات.

- معدل الفائدة: 6.6 - 7.31%.

- مدة الوديعة: تصل إلى 7 سنوات.

- دورية صرف العائد: يصرف شهريًا.

- الحد الأدنى لربط الوديعة: 1000 جنيه.

وديعة بنك القاهرة من 3 : 5 سنوات

- معدل الفائدة: يصل إلى 5.25%.

- مدة الوديعة: من 3 - 5 سنوات.

- دورية صرف العائد: يصرف شهريًا.

- الحد الأدنى لربط الوديعة: 5000 جنيه.

وديعة بنك التعمير الثلاثية بعائد شهري

- معدل الفائدة: تصل إلى 5.25%.

- مدة الوديعة: تصل إلى 3 سنوات.

- دورية صرف العائد: يصرف شهريًا.

- الحد الأدنى لربط الوديعة: 5000 جنيه.