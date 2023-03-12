موعد صرف تكافل وكرامة هذا الشهر بعد زيادة الـ25%.. «التضامن» توضح

حددت وزارة التضامن الإجتماعى موعد صرف تكافل وكرامة هذا الشهر بعد زيادة الـ25%، مشيرة إلى أن المستفيدين من الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، والبالغ عددهم 5.2 مليون أسرة، سيدأون في صرف مستحقات شهر مارس 2023، بدءًا من يوم الأربعاء الموافق 15 مارس 2023، أي بعد يومين من الآن، مؤكدة أنّ صرف زيادة الـ25% سيكون بدءًا من شهر أبريل 2023 «مع مستحقات شهر أبريل 2023».

صرف دعم تكافل وكرامة بزيادة 25% بدءًا من 15 أبريل المقبل

وأشارت وزارة التضامن الاجتماعي، إلى أنّ الوزارة جاهزة لصرف دعم تكافل وكرامة بزيادة 25% بدءًا من 15 أبريل المقبل، مؤكدا أنّ يوم 15 من كل شهر هو الموعد المقرر لبدء صرف الدعم النقدي الشهري بشكل متتالٍ.

الفرق بين «تكافل» و«كرامة»

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، على الموقع الرسمى لها، أنه يشترط للحصول على الدعم النقدى «تكافل» أن تكون الأسرة لديها أطفال فوق 6 سنين مُسجلين في التعليم ومنتظمين في الحضور بنسبة 80% على الأقل، كما يشترط عدم زواج أبناء الأسرة المستفيدة قبل اتمام 18 سنة، لافتة إلى أنّ استحقاق «كرامة» هو استحقاق فردي يستهدف الأفراد المُسنين الذين بلغت أعمارهم 65 سنة أو أكثر، كما يستهدف دعم «كرامة»الأشخاص ذوي الإعاقة الذين تتجاوز إعاقتهم 50% بشهادة من القوميسيون الطبي.

موانع صرف تكافل وكرامة 2023

وأشارت وزارة التضامن الاجتماعي، إلى أنّه يشترط للحصول على الدعم النقدي تكافل وكرامة عدم وجود أي من موانع الصرف الآتية:

- ملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن، وملكية نصف فدان أرض زراعية فأكثر.

ـ إيجار فدان أو أكثر أرض زراعية.

ـ ملكية محل تجاري أو أكثر سواء مسجلة أو غير مسجلة.

ـ ملكية أكثر من 3 رؤوس مواشي بغرض التجارة.