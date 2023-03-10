موعد صرف مستحقات تكافل وكرامة شهر مارس 2023.. الأربعاء المقبل

يبدأ المستفيدون من «تكافل وكرامة» في صرف مستحقات شهر مارس 2023، بدءًا من يوم الأربعاء الموافق 15 مارس 2023، ويتاح الصرف لنحو 5.2 مليون أسرة.

بدء صرف زيادة الـ25% بدءا من شهر إبريل المقبل 2023

وأشارت وزارة التضامن الاجتماعى، إلى أن قرار الرئيس بزيادة مبلغ الدعم النقدي «تكافل وكرامة» بنسبة 25% بدءا من شهر إبريل المقبل 2023، سيسهم في معاونة الأسر الأولى بالرعاية، مشيرة إلى أن الوزارة جاهزة لصرف الدعم بزيادة 25% بدءا من 15 إبريل المقبل وهو الموعد المقرر لبدء صرف الدعم النقدي الشهري بشكل متوال.

شروط التقدم لبرنامج الدعم النقدى تكافل وكرامة

ولفتت وزارة التضامن على الموقع الرسمي لها، أن هناك عددا من الشروط للتقديم لدعم تكافل وكرامة والتي تتمثل فيما يلي:

أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج «تكافل» لديها أبناء من حديثي الولادة حتى 18 عاما، على أن يكون الأبناء من سن السادسة لسن الـ18 بمراحل التعليم المختلفة.

- أن يكون الأفراد المتقدمين لبرنامج «كرامة» من المسنين بعمر يبدأ من 65 عام أو من أصحاب عجز أومرض مزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي.

- يشترط عدم ملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن.

- يشترط عدم ملكية أكثر من 3 رؤوس مواشى بغرض التجارة .

- يشترط عدم السفر خارج البلاد بغرض العمل قبل أو بعد القبول بالبرنامج .

- يشترط عدم ملكية سيارات أو جرارات أو توك توك أو أية مركبة.