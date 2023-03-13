«العب واتسلى» منشور جديد من «اتكلم عربي» لأبناء المصريين بالخارج

منشور جديد، نشرته وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، على الصفحة الرسمية للمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، لتحقيق الهدف الأساسي من المبادرة الرئاسية، التي أطلقتها الوزارة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الحفاظ على الهوية واللغة العربية بين أبناء المصريين بالخارج، خاصة الجيلين الثاني والثالث، ومن ثم ربطهم بوطنهم الأم.

بهدف تشجيع الجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين بالخارج

وتضمن منشور الصفحة الرسمية للمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي» على موقع «فيسبوك»: «الـ 3 حروف دول بيكونوا كام كلمة؟ شاركونا في الكومنتات عدد الكلمات اللي بتكونها الكلمات دي وإيه هما، #العب واتسلى، #اتكلم عربي وعيشها مصري».

يذكر أن هذا المنشور يأتي في إطار خطة عمل المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، على نشر منشورات توضيحية من حين لآخر، بهدف تشجيع الجيلين الثاني والثالث، من أبناء المصريين بالخارج، على التحدث باللغة العربية، وعدم تجاهلها واستخدام لغة الدولة المضيفة.

من أهم المبادرات التي أطلقتها وزارة الهجرة

وتتضمن المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي» 3 مراحل، الأولى تضم أبناء المصريين بالخارج من أعمار 3 إلى 6 سنوات، والثانية تستهدف أبناء المصريين بالخارج، من أعمار 6 إلى 12 عاما، والمرحلة الثالثة تستهدف الأعمار من 12 إلى 18 عاما من أبناء المصريين بالخارج، وهى من أهم المبادرات التي أطلقتها وزارة الهجرة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن ربط أبناء المصريين بالخارج بوطنهم الأم، وأهمية الحفاظ على اللغة والهوية العربية.