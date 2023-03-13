الأرصاد: انخفاض طفيف في درجات الحرارة اليوم.. واضطراب بالأحوال الجوية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن وجود انخفاض طفيف وتدريجي في درجات الحرارة اليوم على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، إذ يسود طقس مائل للحرارة خلال ساعات النهار على القاهرة وشمال وجنوب محافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ومحافظة جنوب سيناء ومحافظات شمال الصعيد.

حالة الطقس اليوم

وأشارت الأرصاد الجوية، وجود حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بين ارتفاع وانخفاض في درجات الحرارة، حيث تبدأ الحرارة في الانخفاض بدءا من اليوم وحتى نهاية الأسبوع الجاري، مع توقعات بسقوط أمطار على السواحل الغربية للبلاد وتمتد للداخل.

درجات الحرارة اليوم

وسجلت درجات الحرارة المتوقعة اليوم 13-3-2023، وفقاً لهيئة الأرصاد الجوية كالآتي:

- القاهرة 27 - 16

- العاصمة الإدارية 27 - 15

- أكتوبر 27 - 15

- بنها 27 - 15

- دمنهور 25 - 14

- وادي النطرون 25 - 14

- كفر الشيخ 27 - 16

- المنصورة 27 - 16

- الزقازيق 25 - 15

- شبين الكوم 25 - 15

- طنطا 25 - 15

- دمياط 24 - 14

- بورسعيد 24 - 15

- الإسماعيلية 27 - 12

- السويس 25 - 14

- العريش 25 - 14

- رفح 25 - 14

- رأس سدر 23 - 13

- نخل 25 - 04

- كاترين 22 - 06

- الطور 26 - 14

- طابا 26 - 14

- شرم الشيخ 29 - 18

- الإسكندرية 23 - 13

- العلمين الجديدة 23 - 13

- مطروح 21 - 12

- السلوم 24 - 10

- سيوة 26 - 12

- رأس غارب 29 - 15

- الغردقة 30 - 16

- سفاجا 29 - 15

- مرسى علم 29 - 15

- شلاتين 30 - 15

- حلايب 27 - 16

- أبو رماد 29 - 16

- رأس حدربة 29 - 16

- الفيوم 29 - 11

- بني سويف 29 - 11

- المنيا 29 - 11

- أسيوط 29 - 12

- سوهاج 29 - 13

- قنا 30 - 13

- الأقصر 30 - 13

- أسوان 30 - 14

- الوادي الجديد 30 - 11

- أبو سمبل 29 - 14