بايدن يطلب من نظيره الكوري الجنوبي رئاسة جلسة في قمة الديمقراطية

طلب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، رسميًا من الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك- يول، رئاسة الجلسة الكاملة للقمة الثانية من أجل الديمقراطية.

بيان لرئاسة كوريا الجنوبية

وأوضح المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي - في بيان اليوم الأحد، وفقا لوكالة ألأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) - أنّ ذلك جاء في رسالة بعثها الرئيس الأمريكي للرئيس الكوري، يطلب منه قيادة إحدى الجلسات العامة الخمس في 29 مارس.

وأضاف المكتب أنّه من المقرر أن تعقد القمة يومي 29 و30 مارس وتستضيفها بصورة مشتركة، الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وكوستاريكا وهولندا وزامبيا، وهو تجمع لقادة العالم في شكل افتراضي وجلسات عامة.

تعاون وثيق بين البلدين

وقال بايدن - في الرسالة - إنّ «تعاون يون الوثيق والدؤوب ساعد في ضمان نجاح هذه القمة»، مضيفا أنّ المشاركة في استضافة الحدث تعزز حقيقة أنّ الديمقراطية هي طموح مشترك ومسؤولية مشتركة يجب علينا جميعًا التمسك بها.