تعرف على اختيارات بايدن لألوان الطائرة الرئاسية الأمريكية الجديدة

كشفت القوات الجوية الأمريكية، عن ألوان جديدة للطائرة الرئاسية التي يستخدمها رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدة أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تخلى عن ألوان اختارها سلفه دونالد ترامب.

بايدن يختار اللونين الأزرق الفاتح والأبيض الكلاسيكيين

واختار بايدن اللونين الأزرق الفاتح والأبيض الكلاسيكيين اللذين اختارهما جون كينيدي قبل أكثر من 6 عقود، لطائرتين قيد الإنشاء.

أراد دونالد ترامب الذي غادر منصبه في يناير 2021، تغيير ألوان الطائرتين المستقبليتين، مختارا الأحمر والأبيض والأزرق الداكن، وعرض على طاولة في المكتب البيضاوي نموذجا لطائرة بهذه الألوان.

الألوان الجديدة طرحت مشكلات فنية للمهندسين

وأراد ترامب وضع خط أحمر في منتصف الطائرة وطلاء جزئها السفلي بالأزرق الغامق، في إشارة إلى العلم الأمريكي.

وطرحت الألوان الجديدة مشكلات فنية للمهندسين، وتوقع بيان لسلاح الجو، الجمعة، حصول تأخيرات وإجراء تجارب لتحقيق درجة اللون الأزرق الداكن المطلوبة.

ولكن بعد تخلي بايدن عن ألوان ترامب، ستشبه طائرة «إير فورس وان» الجديدة، الطائرة الحالية، على الرغم من أنّ اللون الأزرق سيكون «أحدث قليلا» ولن يكون هناك معدن مصقول على جسم الطائرة لأن «غطاء الطائرات التجارية الحديثة لا يسمح بذلك».