7 خطوات للاستعلام عن بطاقة التموين بالرقم القومي

الاستعلام عن بطاقة التموين بالرقم القومي، تتيحها وزارة التموين والتجارة الداخلية من بين الخدمات التموينية المفعلة إلكترونيا لأصحاب البطاقات، لمعرفة عدد أفراد البطاقة وحصتها الشهرية ورصيد السلع للبطاقة.

خطوات الاستعلام عن بطاقة التموين بالرقم القومي

وتشمل خطوات الاستعلام عن بطاقة التموين بالرقم القومي، الدخول عبر الحساب الشخصي المنشأ على بوابة مصر الرقمية للتموين، ثم اتباع الخطوات التالية:

1- الدخول على بوابة مصر الرقمية من هنا.

2- اختيار أيقونة التموين.

3- الضغط على خدمة الاستعلام عن صرف.

4- التسجيل بالحساب الخاص لصاحب البطاقة التموينية، والذي يتم انشائه بالرقم القومي لرب الأسرة.

5 - اختيار أيقونة تأكيد بيانات بطاقة التموين.

6- الضغط على أيقونة الاستعلام عن صرف.

7- يظهر عدد الأفراد المقيدين على البطاقة بأسمائهم، كما تظهر آخر عمليات صرف بطاقة التموين للخبز والسلع التموينية.

الاستعلام عن المحذوفين من البطاقة

كما تتيح خدمة الاستعلام عن صرف البطاقة، معرفة الأفراد المحذوفين من بطاقة التموين، إذ تمنح الخدمة صاحب البطاقة معرفة الأفراد الذين لا يزالون مقيدون على البطاقة ومخصص لهم الدعم، وبالتالي يتم معرفة من تم حذفه خارج القائمة التي تُظهرها بوابة مصر الرقمية عند طلب الخدمة.

وتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال الموبايل أيضا، خدمة الاستعلام عن بطاقة التموين برقم الموبايل، عن طريق إرسال رسالة نصية مدون فيها رقم 1 إلى الرقم الساخن 9136.