تفاصيل بطولة مصر الدولية للسياحة الرياضية لكرة القدم «فيديو»

قال الدكتور محمود عزت، رئيس بطولة مصر الدولية للسياحة الرياضية لكرة القدم، إن هذه النسخة هي الحادية عشرة، حيث جرى تنظيمها لأول مرة في الإسكندرية تحت مسمى «بطولة الإسكندرية الدولية للصحفيين والإعلاميين»، ومنذ عام 2018 انتقلت إلى الغردقة وشرم الشيخ، لأنها مدينة سياحية من الدرجة الأولى، وسط ترحيب من المشاركين.

فريق جامعة سينجور الأفريقية ضم 11 جنسية

وأضاف «عزت»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على القناتين الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني: «كل نسخة من نسخ البطولة تضمنت مشاركة دول مختلفة من جنسيات عديدة، وفي النسخة الحالية شاركت فرق مهمة، مثل فريق من جامعة سينجور الأفريقية للتنمية الدولية ضم 11 جنسية أفريقية».

6 فرق تشارك في البطولة

وتابع رئيس بطولة مصر الدولية للسياحة الرياضية لكرة القدم: «كما شاركت فرق من كل من المغرب وكازاخستان، وكان قوام البطولة 6 فرق من 15 جنسية مختلفة»، مؤكدا أن مصر هي الدولة العربية والأفريقية الوحيدة التي أخرجت البطولة من القارة الأوروبية حتى تُقام على أرضها، حيث تم عمل حملة تسويقية للبطولة عبر الإنترنت وفي وسائل الإعلام المختلفة.