حكايات 6 شباب فقدوا حياتهم بسبب حب كرة القدم.. آخرهم بالمنوفية

للساحرة المستديرة عشاقها في كل مكان، فهناك من حالفه الحظ ليحقق حلمه ويصبح لاعبًا شهيرًا، وآخر لم تمهله الحياة فرصة فاتخذ سبيله في مجالات أخرى، بينما ظل قلبه متعلقًا بكرة القدم ليمارسها في أوقات الفراغ، ولفظ الكثير من هؤلاء أنفاسهم الأخيرة أثناء اللعب أو عقب الانتهاء منه، متأثرين بإصابتهم بأزمة قلبية.

وبين هذا وذاك ارتبط الجميع بحب الساحرة المستديرة، واشتركا معًا في طريقة الوفاة، مدللين على مقولة «ومن الحب ما قتل»، كان آخرهم قبل ساعات في محافظة المنوفية.

وفاة شاب بعد مباراة كرة قدم بالمنوفية

في محافظة المنوفية، فوجئ بعض الشباب بقرية بابل التابعة لمركز تلا، بوفاة شاب محمد السطوحي أبو حمدة، عقب انتهائهم من لعب مباراة كرة القدم في أحد الملاعب بالقرية، متأثرًا بإصابته بأزمة قلبية؛ إذ ظهرت عليه علامات الإعياء فأسرع أصدقائه بنقله إلى مستشفى تلا المركزي لمحاولة إنقاذ حياته، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة فورًا، ليصطحب الأصدقاء جثمان صديقهم إلى أسرته، وشيعت جنازته إلى مثواه الأخير وسط انهيار الجميع.

وفاة شاب أثناء مباراة كرة قدم بالغربية

وقبل أيام، شهدت محافظة الغربية واقعة مأساوية، حينما أصيب شاب بهبوط حاد في الدورة الدموية، تسبب في توقف عضلة القلب، أثناء لعب مباراة كرة قدم رفقة أصدقائه في أحد الملاعب بقرية كفر العرب بدائرة مركز زفتى، ليلفظ الشاب «عصام. م. ج، صاحب الـ27 عامًا، أنفاسه الأخيرة على أرض الملعب، ليرحل تاركًا حزنًا كبيرًا في قلب كل من يعرفه، خصوصًا أنّه كان من حفظة القرآن الكريم.

شاب يلفظ أنفاسه الأخيرة أثناء لعب الكرة بقنا

ومطلع شهر فبراير المنصرم، أصيب أهالي قرية القصير بخانس بمركز أبو تشت شمالي محافظة قنا، بحالة من الحزن، عقب وفاة الشاب مؤمن تركي من القرية أثناء لعبه كرة القدم رفقة أصدقائه بمركز شباب القرية؛ إذ أصيب بإغماء مفاجئ، ونقله زملاؤه إلى المستشفى المركزي، لكنه كان قد لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته بتوقف في عضلة القلب.

وفاة شاب أثناء لعب الكرة بالشرقية

وقبل شهر، لفظ شاب يدعى محمد ياسر عبدالستار عبدالوهاب، 18 سنة، أنفاسه الأخيرة، على أرض مركز شباب قرية بردين التابعة لمركز الزقازيق، أثناء لعب كرة القدم مع زملائه؛ إذ سقط مغشيًا عليه فجأة، ونقله زملاؤه إلى مستشفى الزقازيق، لكنه كان قد توفي متأثرًا بإصابته بسكتة قلبية مفاجئة.

وفاة شاب أثناء لعب الكرة برفقة أصدقائه بالغربية

وكان لمحافظة الغربية نصيبًا كبيرًا من الحزن، ليلقى شاب يدعى سعد محب صقر، 27 سنة، مصرعه، أثناء لعب كرة القدم داخل أحد الملاعب بقرية سنباط التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية، رفقة أصدقائه، بعدما حضر زفاف شقيقه؛ إذ رغب في لعب المباراة الأخيرة مع أصدقائه قبل أن يسافر إلى المملكة العربية السعودية ليستأنف عمله كمحاسب، إلا أنّه ودعهم إلى الأبد.

وفوجئ أصدقاء الشاب الراحل بسقوطه أرضًا ممسكًا بقلبه بشدة إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، فنقلوه على الفور إلى المستشفى، ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة في الطريق قبل أن يصل إلى المستشفى.

وخيّم الحزن على زملائه الذين أكدوا عشقه لكرة القدم منذ طفولته، وحلمه بأن يصبح لاعبًا في أحد الأندية الكبرى، لكنه لم يتمكن من تحقيق ذلك الحلم، فكان لا يضيع فرصة حتى يمارس هوايته المفضلة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة أثناء ممارستها.

وفاة دكتور جامعي أثناء لعب كرة القدم بأسيوط

لفظ إبراهيم حسين إبراهيم عبدالسميع، الدكتور الجامعي، وكيل كلية التربية الرياضية بجامعة أسيوط، أنفاسه الأخيرة بصورة مفاجئة، أثناء لعب كرة القدم خلال أحد الأنشة داخل الجامعة؛ إذ سقط فجأة بمفرده وسط زملائه وطلابه، ونعت جامعة أسيوط الطبيب الراحل.