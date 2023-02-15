شباب توفوا أثناء لعب كرة القدم.. هبوط الدورة الدموية السبب

برفقة أصدقائه، وبينما يمارس هوايته المفضلة وهي كرة القدم، تعرض لوعكة صحية مفاجئة، ليسرع الجميع إلى إسعافه، ونقله إلى المستشفى، ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة، ولم ينجو من الموت، إنه عصام منصور جاد، يبلغ من العمر 27 عاما، يقيم بقرية كفر العرب.

وقال إبراهيم سليمان، أحد أقارب المتوفى، في تصريحات لـ«الوطن» إن الراحل كان أصغر أخوته، ومات إثر تعرضه لنوبة قلبية مفاجئة، أثناء لعبه لكرة القدم، وشيع جثمانه أهالي قريته، في حزن شديد، شاهدين له بحسن الخلق، وحب الخير للجميع.

كرة القدم والموت المفاجئ للشباب

لم يكن الشاب عصام منصور، هو الأول الذي يفقد حياته أثناء ممارسته لكرة القدم، وإنما راح ضحيتها عدد كبير من الشباب، وتستعرض «الوطن»، قصصا لشباب توفوا أثناء لعبة كرة القدم.

وفي 16 أبريل عام 2022، اتشحت محافظة قنا بالسواد، حزنًا على فقدانها أحد شبابها، وهو الشاب محمد عبد المنعم السانوسي، وحدث ذلك أثناء لعبه لكرة القدم مع أصدقائه، داخل أحد ملاعب المدينة، رحل فجأة، تاركا علامات الاستفهام تعلو وجوه أصدقائه، وشيع أهالي مدينته جثمانه، ووفقا لما رواه أهالي قريته، فإن السبب وراء موته هو إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية.

وفي محافظة الغربية، ديسمبر 2022، خيم الحزن على أهلها نتيجة وفاة الشاب سعد صقر المفاجئة، أثناء لعب كرة القدم مع أصحابه، ووفقا لما جاء في تصريحات «الوطن»، أن «سعد»، كان يبلغ من العمر 27 عامًا، ويعيش في قرية «سنباط»، إحدى قرى مدينة زفتى، وذهب للعب كرة القدم مع رفقائه، ولكنه لم يعد إلى البيت.

وحسب ما قاله أهل الشاب في حوارهم لـ«الوطن»، فإن «سعد» أحس بالإعياء الشديد أثناء اللعب، بعدما هاجمته بنوبة قلبية مفاجئة، أودت بحياته في لحظات قليلة.