«القصير» يبحث مع وزير الاستثمار والصناعة السوداني دعم التعاون المشترك

التقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المهندس عمر علي صالح وزير الاستثمار والصناعة بالولاية الشمالية بجمهورية السودان، حيث بحثا معا التعاون المشترك في المجال الزراعي وفرص الاستثمار الزراعي الواعدة بالولاية.

وأكد «القصير»، في بداية اللقاء، ترحيبه بزيارة وزير الاستثمار والصناعة بالولاية الشمالية، مؤكدا عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين قطري وادي النيل، مشيراً الى توجيهات القيادة السياسية بتعزيز التعاون مع جمهورية السودان تأكيداً على العلاقات الازلية بين البلدين.

تعزيز التعاون مع ولاية شمال السودان

ورحب وزير الزراعة بتعزيز التعاون مع الولاية الشمالية، في مجالات النخيل والتمور، والصوب الزراعية والارشاد الزراعي، والثروة السمكية، وصحة الحيوان، والري الحديث، ووقاية النباتات، والتصنيع الزراعي، والاسثتمار الزراعي، والتدريب.

كما وجه «القصير» بتخصيص برامج تدريبية بالمركز المصري الدولي للزراعة، لبناء قدرات الاشقاء بالولاية الشمالية في المجالات والتخصصات التي تحتاجها الولاية.

كما أكد على ضرورة تعزيز علاقات التعاون الثنائي من خلال زيادة التبادلات التجاري الزراعي بين البلدين ليرقى إلى مستوى العلاقات الخاصة والمميزة بينهما.

من جهته قدم وزير الاستثمار والصناعة بالولاية الشمالية الشكر إلى وزير الزراعة، لإتاحة الفرصة لعقد هذا اللقاء الذي يعد خطوة مهمة لتحديد أطر محددة للتعاون بين الجانبين.

تفعيل العمل بالمزرعة النموذجية المشتركة في أقرب وقت

وأكد «صالح»، أهمية تفعيل العمل بالمزرعة النموذجية المشتركة في اقرب وقت، ومشيراً إلى رغبة الولاية في التعاون مع الجانب المصري في مجال التقاوي المحسنة والامصال واللقاحات البيطرية والتمور ومكافحة الامراض والآفات التي تصيب المحاصيل الاستراتيجية والتصنيع الزراعي، خاصة لمحصول المانجو حيث تشتهر الولاية بزراعة مساحات كبيرة بهذا المحصول فضلًا عن أهمية نقل الخبرة المصرية في نظم الري وغيرها من استنباط اصناف عالية الانتاجية، وفي نهاية اللقاء أكد الجانبين على استمرار التنسيق بهدف تحقيق الامن الغذائي للشعبين، حضر اللقاء الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، والسفير الصادق عمر سفير جمهورية السودان بالقاهرة.