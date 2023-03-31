«وأنت في بيتك».. احصل على جميع خدماتك عبر بوابة الحكومة الإلكترونية

مع حلول شهر رمضان 2023، يسعى بعض المواطنين للحصول على خدماتهم اليومية بشكل إلكتروني وسريع، عبر الموبايل أو الكمبيوتر، من أجل توفير الوقت والجهد.

وتستمر الحكومة المصرية في إتاحة جميع الخدمات للمواطنين بعد تعميم التحول الرقمي في جميع الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة، بحيث يحصل جميع المواطنين على خدماتهم بشكل سريع و«أون لاين» عبر بوابة الحكومة.

خدمات مجانية عبر بوابة الحكومة الإلكترونية

وتضم بوابة الحكومة الإلكترونية العديد من الخدمات التي يمكن الحصول عليها عبر الضغط على أيقونة الخدمة التي يريدها المواطن، بحيث يسهل الحصول على الخدمة بجميع مدن الجمهورية، وإنهاء التكدسات والطوابير أمام المصالح الحكومية.

وترصد «الوطن»، في التقرير التالي، جانبا من الخدمات التي يستطيع جميع المواطنين الحصول عليها، من خلال استخدام الدخول الرابط الخاص ببوابة الحكومة الإلكترونية، ويمكن الحصول على الخدمات التالية:

- نيابات المرور.

- مخالفات المرور.

- دفع مخالفات المرور.

- حجز تذاكر القطارات.

- مكاتب الشهر العقاري.

- استخراج بطاقة الرقم القومي.

- استخراج بدل فاقد لبطاقة الرقم القومي.

- رخصة السيارة.

- بدل فاقد رخصة السيارة.

- تجديد البطاقة الشخصية.

- تقديم طلب استخراج قيد عائلي.

- تقديم طلب لاستخراج شهادات الوفاة.

- استخراج شهادة ميلاد.

- تجديد رخصة السيارة.

- استعلام ودفع فواتير المرافق «تليفون، كهرباء، مياه، غاز».

- جميع شكاوى الكهرباء.

- الشهادات العقارية.

- جميع خدمات الإسكان المختلفة.

- تقديم طلب تملك وحدة سكنية.