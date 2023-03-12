أحمد حبيب يحصد المركز الثالث في بطولة عجمان الدولية لكمال الأجسام «فيديو»

عرض برنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «البطل أحمد حبيب حصد المركز الثالث ببطولة عجمان الدولية لكمال الأجسام»، «وسط مشاركة أكثر من 200 لاعب على مستوى العالم من مختلف الجنسيات، حصل البطل المصري أحمد حبيب من أبناء محافظة المنوفية على المركز الثالث في بطولة عجمان الدولية لكمال الأجسام والمركز الرابع للماستر».

البطولة احتضنتها إمارة عجمان بدولة الإمارات العربية المتحدة

البطولة احتضنتها إمارة عجمان بدولة الإمارات العربية المتحدة، وشارك فيها البطل أحمد حبيب رافعا العلم المصري، وتعد البطولة من البطولات المفتوحة التي يشارك فيها العديد من اللاعبين من الدول العربية ودول شرق آسيا وجميع الجنسيات الأخرى.

البطل المصري أحمد حبيب في أكثر من 20 بطولة دولية

وشارك البطل المصري أحمد حبيب في أكثر من 20 بطولة دولية حيث إنه يمارس الرياضة منذ عام 2011، ويحرص على تطوير مهاراته البدنية والوصول إلى منصات التتويج.

وقال البطل أحمد حبيب صاحب المركز الثالث ببطولة عجمان الدولية لكمال الأجسام، إنه كان يستهدف تحقيق مركز متقدم في البطولة قبل بدايتها، موضحًا: «أقوى منافسين في البطولة كانوا مصريين، الأول والثاني في ميزاني كانوا مصريين، وهذا أمر رائع للغاية»، مضيفا أنّ اللاعبين المصريين لعبا باسم مصر وليس الإمارات رغم أنهما يقيمان فيها، كما أن مصرَ كانت صاحبة الرصيد الأعلى من الميداليات في البطولة.

وتابع: «جرى الإعلان عن البطولة منذ أكثر من 6 شهور، طلبت من مدربي المشاركة، ولعبت بطولة أحمد علي الدولية في مصر وحصلت على المركز الثالث، ثم بدأت الاعداد لبطولة عجمان، التدريب كان صعبا، كنت أتدرب على فترتين، كما أنني لستُ متفرغا، فأنا أب ولدي وظيفة، أتدرب في الصباح الباكر ساعتين، وفي نهاية اليوم أتدرب 90 دقيقة، والأهم هو نظام غذائي صارم».